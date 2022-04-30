Şampiyonluk provası

Trabzonspor dün Antalya maçı için son idmanını stadyumda yaptı, yer yerinden oynadı. Binlerce bordo-mavili taraftarlar antrenmanı tribünlerden takip etti. 20 bin taraftarın akın ettiği idmanda coşku takım sahaya çıkınca tavan yaptı. 'Şampiyon Trabzonspor' tezahüratları yeri göğü inletirken, yakılan meşaleler enfes görüntüler oluşturdu. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın uzun zaman sonra ilk defa antrenmanı taraftara açtığına dikkati çeken Ağaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

ŞEHRİN NÜFUSU YAKLAŞIK 2 KATINA ÇIKTI

"Taraftarın da uzun zamandır bu talebi vardı. Büyük bir coşku var. son 1 haftadır Trabzon'a gelen uçakların hemen hemen tamamına yakını dolu. Son 3 gündür hiçbirinde yer yok. Şehrin nüfusu yaklaşık olarak 2 katına çıktı. Yurt dışında çalışıp 5 senedir izne dahi gelmeyen taraftarlarımız son 3 maça ilgi gösterdiler. Günü birlik maça gidip geldiler. Büyük destek oldular." Ağaoğlu da taraftarlara üçlü çektirdi. Yaklaşık iki yıl aradan sonra bir antrenmanda takımla buluşan taraftarlar çok büyük bir coşku yaşadı.