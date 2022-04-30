Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ: Hasret bitiyor! Abdullah Avcı 535 günde...

TRABZONSPOR HABERLERİ: Hasret bitiyor! Abdullah Avcı 535 günde...

Trabzonspor haberleri: Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 67 haftada şampiyonluk yaşama fırsatı elde etti.10 Kasım 2021 tarihinde göreve getirilen başarılı hoca ile 37 sezonluk hasreti 535 günde sonlandırmış olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Hasret bitiyor! Abdullah Avcı 535 günde...

Bordo-mavili takım, bugün şampiyon olması halinde geçen sezon 10 Kasım 2021 tarihinde göreve getirilen başarılı hoca ile 37 sezonluk hasreti 535 günde sonlandırmış olacak. Karadeniz devi, Avcı yönetiminde 66 karşılaşmada 40 galibiyet, 21 beraberlik alırken, sadece 5 mağlubiyet yaşadı ve başarılı bir grafik ortaya koydu. Fırtına'ya Süper Kupa başarısı yaşayan bordo-mavili hoca, şampiyon olması halinde ikinci kez kupa mutluluğu yaşayacak. Avcı, kariyerindeki ilk lig şampiyonluğu sevincini yaşamaya hazırlanıyor.

AVCI BİR İLK YAŞAYACAK

Abdullah Avcı, 15 yıldır üst ligde teknik adamlık görevi yapıyor. Bugün şampiyonluk gelirse Avcı da bir ilki yaşayacak. Daha önce Başakşehir, A Milli Takım ve Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

HEPSİ YERLİ HOCA İLE GELDİ

Karadenız devi, daha önce tarihindeki 6 şampiyonluğu da Trabzonlu isimlerle yaşadı. Bordo-mavililer, 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 19- 83-84 sezonunda Ahmet Suat Özyazıcı, 1978-79 ve 1980-81'de ise Özkan Sümer ile mutlu sona ulaştı.

DİĞER
Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural evleniyor! Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural'dan düğün tarihi açıklaması!
Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'in ‘görmemiş’ dediği Ebru Şallı'dan çok sert misilleme "Empati yoksunu ve anlayışsız"
Vida kararsızlığı!
Aslan'a transferde Nelsson müjdesi! Haziran ayında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte muhtemel 11
Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı!
Trabzon bayram namazı saat kaçta?
Ankara bayram namazı saat kaçta?
Konya bayram namazı saat kaçta?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O isme şok eleştiri! "İlk yarı Maradona ikinci yarı..." O isme şok eleştiri! "İlk yarı Maradona ikinci yarı..." 07:25
Belotti el yakıyor Belotti el yakıyor 06:15
Monaco seriyi eşitledi! Monaco seriyi eşitledi! 01:14
Monaco seriyi eşitledi! Monaco seriyi eşitledi! 01:14
B. Münih seriyi 5. maça taşıdı! B. Münih seriyi 5. maça taşıdı! 01:13
B. Münih seriyi 5. maça taşıdı! B. Münih seriyi 5. maça taşıdı! 01:13
Daha Eski
Serdar Aziz derbide yok Serdar Aziz derbide yok 01:06
Serdar Aziz derbide yok Serdar Aziz derbide yok 01:06
Sevilla ile Cadiz yenişemedi! Sevilla ile Cadiz yenişemedi! 01:04
Sevilla ile Cadiz yenişemedi! Sevilla ile Cadiz yenişemedi! 01:03
Toroğlu: Kartal bombayı Koç'a verdi! Toroğlu: Kartal bombayı Koç'a verdi! 00:56
Tosca'nın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu açıkladı! Tosca'nın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu açıkladı! 00:56