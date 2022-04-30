Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte muhtemel 11

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte muhtemel 11

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 26 haftadır kesintisiz lider olan Karadeniz devi bugün 41.461 taraftarının önünde mağlup olmazsa Spor Toto Süper Lig’in en büyüğü olacak. Tüm camia tarihi an için geri sayımda. İşte zorlu karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte muhtemel 11

Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala lider Trabzonspor bugün şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Karadeniz devi, 20.30'da başlayacak maçta Antalyaspor'a yenilmezse mutlu sona ulaşacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, tarihi maç öncesi işleri çok sıkı tuttu. Tecrübeli hoca, oyuncularına rakibin ligde son 10 maçlık bölümde ciddi bir çıkış yakaladığını ve performans olarak çok ciddi işler ortaya koyduğunu hem görsel hem de sahada uygulamalı olarak anlattı.

İLAN EDECEĞİZ

Avcı dün futbolcularına şu konuşmayı da yaptı: "Sezon başından itibaren sonunu şampiyonluk kupasıyla taçlandırmak istediğimiz kutsal bir mücadele verdik. Gösterdiğiniz özveri, gayret ve çaba, hiçbir zaman hafızalardan silinmeyecek. Şimdi son bir dokunuş gerekiyor. Antalya karşısında bugüne kadar ne için mücadele ettiysek, daha iyisini yapmak için oynamalıyız. Bu bizim erken bayramımız, bu maç bizim hak ettiğimiz şampiyonluğun ilanı olacaktır."

İŞTE TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'İ

TRABZONSPOR:
UĞURCAN
DORUKHAN
HUGO
AHMETCAN
DENSWIL
SIOPIS
HAMSIK
BAKASETAS
VISCA
DJANINY
CORNELIUS

ANTALYASPOR:
BOFFİN
FLORANUS
NALDO
KUDRYASHOV
GÜRAY
DOĞUKAN
FERNANDO
GÖKDENİZ
POLİ
WRİGHT
ADRİANO

BİR MAÇTA İKİ HEDEF

Antalya ile şampiyonluk maçına çıkacak Trabzonspor'un başka bir hesabı da var. Bu sezon 34 lig maçında iki kez yenilen Fırtına, ilk mağlubiyetini ise 16. haftada deplasmanda Antalya karşısında almıştı. Karadeniz devi, hesabı görmek istiyor.

SERİ TAMAMLANACAK

Takımın bu sezon Süper Lig'de yenemediği 2 takım kaldı. 19 rakibinin 17'sini mağlup eden bordo-mavililer, Antalya ve Başakşehir'e karşı galip gelemedi. Bugün Antalya son haftada Başakşehir ile oynayacak Fırtına, seriyi tamamlamak istiyor.

İLK 15 HAFTADA YENİLMEDİ

Lider Trabzonspor, iyi başladığı ligde ilk 15 haftada yenilmedi. 12 galibiyet, 3 beraberlikle 39 puan topladı. Bordo-mavililer, en kötü dönemini ise 30. hafta ile 33. hafta içerisinde 4 haftalık dönemde 1 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak yaşadı.

28 HAFTA LİDER KALDI

Fırtına, 34. hafta geride kalırken 28 hafta liderlik koltuğunda oturdu. Ligin ilk ve 3. haftasında da ilk sırada yer alan Trabzon, 9. haftada F.Bahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden devraldığı liderliği, 26 haftadır bırakmıyor.

11 SEZON SONRA ANADOLU

Trabzonspor ile birlikte 11 sezon aradan sonra bir Anadolu takımı şampiyonluğu elde etmiş olacak. 2009-10'da Bursa'nın şampiyon olmasının ardından söz konusu dönemde Galatasaray 5, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Medipol Başakşehir ise 1 kez mutlu sona ulaştı.

SÜPER LİG'DE 3 ŞAMPİYON

Sadece 3 isim Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı. Dorukhan ve İsmail Beşiktaş'ta, Visca ise Başakşehir'de Türkiye'de şampiyonluk kupasını kaldıran isimler oldu.

HOCAYA SÖYLEDİM

1983-84 sezonunda Trabzon forması giyen Bahaddin Güneş, Abdullah Avcı'ya şampiyon olacaklarını sezon başında söylediğini açıkladı. Şu anda Afyon'u çalıştıran Güneş, Avcı'nın kendisine ''Valla dile benden ne dilersen'' dediğini belirtti.

ÜÇ BÜYÜKLERE KAYBETMEDİ

Karadeniz devi, üç büyük rakibi karşısında bu sezonu yenilgisiz kapadı. (3 galibiyet, 3 beraberlik). Fırtına, bu sezon gibi 3 galibiyet, 3 beraberlik aldığı 2019-2020'nin ardından üç büyük rakibine karşı sezonu yenilgisiz tamamladı.

24 OYUNCU İLK KEZ

Karadeniz devinde 24 oyuncu ilk kez şampiyonluk yaşayacak. Abdülkadir, Ahmetcan, Arda, Batuhan, Berat, Peres, Erce, Emrehan, Enis, Koita, Hüseyin, Kouassi, Kerem, Siopis, Hamsik, Muhammet, Murat Cem, Salih, Serkan, Taha, Puchacz, Uğurcan, Yunus ve Yusuf üst ligde siftah yapacak.

F.BAHÇE'Yİ YAKALAYACAK

Trabzon, bugün şampiyon olması halinde F.Bahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale edecek. Şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fener'e ait. Kanarya, 1967-68, 1969-70 ve 2013-14'te bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı.

DİĞER
Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor! Özcan Deniz ateş püskürdü: Zalimlik bu sene de sahnelendi!
Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'in ‘görmemiş’ dediği Ebru Şallı'dan çok sert misilleme "Empati yoksunu ve anlayışsız"
Aslan'a transferde Nelsson müjdesi! Haziran ayında...
Hasret bitiyor! Abdullah Avcı 535 günde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hasret bitiyor! Abdullah Avcı 535 günde...
Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı!
Trabzon bayram namazı saat kaçta?
Ankara bayram namazı saat kaçta?
Konya bayram namazı saat kaçta?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O isme şok eleştiri! "İlk yarı Maradona ikinci yarı..." O isme şok eleştiri! "İlk yarı Maradona ikinci yarı..." 07:25
Belotti el yakıyor Belotti el yakıyor 06:15
Monaco seriyi eşitledi! Monaco seriyi eşitledi! 01:14
Monaco seriyi eşitledi! Monaco seriyi eşitledi! 01:14
B. Münih seriyi 5. maça taşıdı! B. Münih seriyi 5. maça taşıdı! 01:13
B. Münih seriyi 5. maça taşıdı! B. Münih seriyi 5. maça taşıdı! 01:13
Daha Eski
Serdar Aziz derbide yok Serdar Aziz derbide yok 01:06
Serdar Aziz derbide yok Serdar Aziz derbide yok 01:06
Sevilla ile Cadiz yenişemedi! Sevilla ile Cadiz yenişemedi! 01:04
Sevilla ile Cadiz yenişemedi! Sevilla ile Cadiz yenişemedi! 01:03
Toroğlu: Kartal bombayı Koç'a verdi! Toroğlu: Kartal bombayı Koç'a verdi! 00:56
Tosca'nın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu açıkladı! Tosca'nın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu açıkladı! 00:56