Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şampiyon Trabzonspor'a tebrik mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.
Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan @Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. #ŞampiyonTrabzonspor pic.twitter.com/z42fLpu1QQ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 30, 2022