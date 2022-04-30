Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri!

Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, şampiyonluğunu ilan etti.

Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın o sözleri;

Çok karışık duygular içerisindeyim. Neyi yaşıyorum bilmiyorum, yarın ne hissedeceğim bilmiyorum. Geçen sene Gençlerbirliği maçından sonra Beşiktaş şampiyonluğuna bakıyordum. Oyunculara önümüzdeki sene biz şampiyon olacağımızı söylemiştim, bu kadar şampiyonluğa inanmıştım.

Ligin en zor rakibiyle oynadık bugün. Onlara saygı duyuyoruz. Bu sene Trabzonspor'a karşı herkes saygı gösterdi. Ali Koç, oyuna ve emeğe saygı gösterdi. Burak Elmas oyuna ve emeğe saygı gösterdi. Ahmet Nur Çebi oyuna ve emeğe saygı gösterdi. Değerli olan bu. Biz bunu devam ettirmek istiyoruz.

Bugün biz olduk. Bunu devam ettirmek isteyeceğiz. Ahmet Ağaoğlu'na, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Büyük bir teşekkür Ertuğrul Doğan'a. Gerçek bir Trabzonspor taraftarı. Bana ve ekibime sağladığı ortam için ona ayrı bir parantez açıyorum.

Dışarıda bir kupa daha var. Onun için mesafe kat edeceğiz.