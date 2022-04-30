Abdullah Avcı Trabzonspor Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Bir tarafımız bu işin bittiğini, bir tarafımız anons edilmesini bekliyor. Sezonun bütününde skor, istatistik, oyun ve taraftar olarak saygı duyulacak bir takım olduk. Bugün burada muhteşem bir atmosfer var. Tüm Trabzonspor sevdalılarına maç sonunda mutluluğu hediye edeceğiz. Maça da şampiyonluğa da hazırlandık. İyi bir takım karşı oynayacağız. Bugün biz bunu sonuçlandırmak istiyoruz, hafta içi çok iyi hazırlandık, umarım karşılığını da alırız.

3 neticenin 2'si bana yarıyor. Bunun için organizasyonları, planları yaptık. Baskıyı da, beklemeyi de birlikte yapacağız. Buradan yeterli sonucu alarak çıkacağımızı düşünüyorum.