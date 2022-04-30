Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı Trabzonspor Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Abdullah Avcı Trabzonspor Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi bordo-mavili takım teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 19:55 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 20:04
Abdullah Avcı Trabzonspor Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Bir tarafımız bu işin bittiğini, bir tarafımız anons edilmesini bekliyor. Sezonun bütününde skor, istatistik, oyun ve taraftar olarak saygı duyulacak bir takım olduk. Bugün burada muhteşem bir atmosfer var. Tüm Trabzonspor sevdalılarına maç sonunda mutluluğu hediye edeceğiz. Maça da şampiyonluğa da hazırlandık. İyi bir takım karşı oynayacağız. Bugün biz bunu sonuçlandırmak istiyoruz, hafta içi çok iyi hazırlandık, umarım karşılığını da alırız.

3 neticenin 2'si bana yarıyor. Bunun için organizasyonları, planları yaptık. Baskıyı da, beklemeyi de birlikte yapacağız. Buradan yeterli sonucu alarak çıkacağımızı düşünüyorum.

DİĞER
Defne Samyeli'nin erkek kardeşi Sühan Samyeli'yi görenlerin ağzı açık kalıyor... "Defne'nin erkek hali resmen"
Tuzla'daki yangından yeni görüntü! İkinci patlama sonrası korku dolu anlar kamerada: Böyle kaçtılar
Burak Elmas seçim tarihini açıkladı!
La Liga'da şampiyon Real Madrid!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI
Trabzon'da halk şampiyonluğu bekliyor!
İSTANBUL İMSAKİYE 2022 - İstanbul iftar vakti
Bayram tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkmadı
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 30 Nisan 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avcı: Maça da şampiyonluğa da hazırlandık Avcı: Maça da şampiyonluğa da hazırlandık 19:55
Palut mağlubiyeti değerlendirdi! Palut mağlubiyeti değerlendirdi! 19:49
Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI 19:38
Trabzon'da halk şampiyonluğu bekliyor! Trabzon'da halk şampiyonluğu bekliyor! 19:34
La Liga'da şampiyon Real Madrid! La Liga'da şampiyon Real Madrid! 19:11
Ozan Kabak'lı Norwich küme düştü! Ozan Kabak'lı Norwich küme düştü! 18:56
Daha Eski
Ünal Aysal'dan seçim ve adaylık sözleri! Ünal Aysal'dan seçim ve adaylık sözleri! 18:49
Mainz'den şampiyon Münih'e farklı tarife! Mainz'den şampiyon Münih'e farklı tarife! 18:42
Burak Elmas seçim tarihini açıkladı! Burak Elmas seçim tarihini açıkladı! 18:27
Napoli Sassuolo'yu farklı geçti! Napoli Sassuolo'yu farklı geçti! 18:15
Trabzonspor'un 11'i belli oldu! Trabzonspor'un 11'i belli oldu! 18:04
Gol düellosunda kazanan Başakşehir! Gol düellosunda kazanan Başakşehir! 18:01