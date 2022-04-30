Haberler Trabzonspor Abdülkadir Ömür: Çocukluk hayalimizdi!

Abdülkadir Ömür: Çocukluk hayalimizdi!

Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, şampiyonluğunu ilan etti. Maçta iki asistle oynayan Abdülkadir Ömür, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 23:43
Abdülkadir Ömür: Çocukluk hayalimizdi!

Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, şampiyonluğunu ilan etti. Maçta iki asistle oynayan Abdülkadir Ömür, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

Tüm röportajlarımızda söylediğimiz şey Trabzonspor'u şampiyon yapmaktı. Bu bizim çocukluk hayalimizdi. Tüm Trabzonsporlulara şampiyonluk armağan olsun. Bizim için tarihi bir gün. Umarım devamı da gelir.

Maçtan önce Dorukhan'a 'Şampiyon olursak dokunma, ağlarım' dedim. Dokunmaya gerek kalmadı, ağladım. Maçtan önce Uğurcan ile konuşmak istedim, o da inanılmaz motiveydi. Çok mutluyuz çok.

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