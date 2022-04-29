TRABZONSPOR HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Trabzonspor yazısı!

Oynanmamış maça kazanılmış gözüyle bakmamayı hepimiz biliyoruz ama Trabzonsporlu futbolcular da 38 yıllık özlemin ne demek olduğunu bizlerden iyi biliyordur kuşkusuz. Sen yolu terk etmezsen yol da seni terk etmez. O yüzden yarınki Antalyaspor maçı sadece günü değil bir zaferi yaşamanın da tarihidir. Futbolcular kadar tribünler de önemliyse, Trabzon'daki şampiyonluk bandosu ligin başından beri hiç susmadıysa, aşk kendi rengine boyayacaktır her şeyi; bordo-mavi akşamlarda.