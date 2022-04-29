TRABZONSPOR HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Trabzonspor yazısı!

Edgar ve Gervinho gibi çok önemli iki adam takıma erken veda ederken "temeli sağlam takımlarda eksilenler bütünü etkilemez" gerçeği ayakta kaldı. Yol arkadaşlığının dava arkadaşlığıyla kol kola girmesinin gerçeğidir bunlar.
Futbol çocukluğumuzun masalıydı. Çocuk halimizle birbirimize saldırmadık da kendilerine adam süsü veren yöneticilerin ve teknik direktörlerin çocuklarımıza bu kadar yakından saldıracaklarını düşünemedik. Kalple dil arasındaki mesafeyi bile kontrol edemeyenler çocukların duygularını ne bilsin! Bir elma düşerdi bahçeye, bütün çocukların başına düşerdi, cennete merdiven uzanırdı denizden.
Her çocuğun içinde başka bir çocuğa yer vardı da kalleşliğe yer kalmazdı o yüzden. Dizlerimizin yarası çocukluğumuzun on dakika arasıydı. Şimdi parasından başka bir şeyi olmayanların parolası; yalan! Yalan doğrudan arta kalan değildir, yalan çocuklarımızın koynuna sokulan sinsi bir yılandır. O yüzden kötülüğü güç gösterisine dönüştürenlere inat, meleklerin olduğunu da anlatalım çocuklara. Sevda kaptanlarını işaret edelim.