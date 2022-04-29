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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu!

Trabzonspor'da şampiyonluk için Antalyaspor karşılaşmasında alınacak 1 puan yeterli olacakken, takım ve taraftar da bir araya geldi. Bordo-mavili ekibin Akyazı Stadyumu'nda maç öncesi yapılacak antrenman taraftara açık şekilde gerçekleştiriliyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 16:09 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 16:41
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu!

Süper Lig'in 36. haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, şampiyonluk için geri sayıma geçti. Bordo-mavili ekipte başkan Ahmet Ağaoğlu ise karşılaşma öncesi Akyazı Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Şampiyonluğa bir puan var. İnşallah yarınki maçtan arzu ettiğimiz sonuçla ayrılacağız ve o coşkuyu stadyumda hep birlikte yaşayacağız. Hocamız uzun zaman sonra antrenmanı taraftara açtı. Büyük bir coşku var. Son bir haftadır Trabzon'a gelen uçakların tamamına yakını dolu. Yurt dışında çalışıp 5 yıldır Trabzon'a gelmeyen taraftarlar son 3 maçımıza ilgi gösterdi.

"TARAFTARDAN RİCAM VAR"

Trabzon'da şampiyonluğun coşkusu diğer illere, takımlara göre farklı oluyor. Bana göre de çok daha farklı olacak. İnşallah takım şampiyon olunca farklılıktan neyi kast ettiğimi tüm Türkiye görecek. Taraftardan ricam var; coşku ve heyecan, üzüntüye ve gözyaşına dönüşmesin. Uzun zamandır bununla ilgili mesajlar vermeye çalışıyoruz.

"KİMSE SİLAH KULLANMASIN"

Birbirimize sarılalım ama silaha sarılmayalım mesajımız bu. Söz veriyorum, yarın şampiyon olunca 61 pare top atışı yaptıracağız. Bu tüm silahlara bedeldir diye düşünüyorum. 3 farklı bölgede havai fişekler atılacak. Kimse kutlamalarda silah kullanmasın.

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