Haberler Trabzonspor Newcastle United Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını resmen çaldı!

Newcastle United Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını resmen çaldı!

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu ilan etmesine sadece 1 puan kalan Trabzonspor'da oyuncular da Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Bordo-mavili ekipte başarının önemli mimarlarından Uğurcan Çakır, bu sezon istatistikleriyle dikkatleri üzerinde topladı. Bu performansıyla beğeni kazanan yıldız oyuncuya Premier Lig'den de talipler gelmeye başladı. İngiliz basını Uğurcan ile ilgilenen ve Trabzonspor'un kapısını çalan o takımı duyurdu. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 13:22
Newcastle United Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını resmen çaldı!

Trabzonspor'a şampiyonluk yarışında en büyük katkıyı veren isimlerin başında gelen kaptan Uğurcan Çakır, her an yuvadan uçabilir. İngiliz basını, Newcastle United ve Leeds United'ın, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını resmen çaldığını duyurdu.

AVRUPA HAYALİNİ AÇIKLAMIŞTI

26 yaşındaki başarılı file bekçisi daha önce yaptığı açıklamada Trabzonspor ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Avrupa'da ülkesini ve kulübünü temsil etme hayalı olduğunu söylemişti.

İngiliz basını, Premier Lig ekipleri Newcastle United ve Leeds United'ın, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını resmen çaldığını duyurdu.

NEWCASTLE TRANSFERE YAKIN

Akşam'da yer alan habere göre; Avrupa'nın en yüksek kurtarış yüzdesine sahip kalecisi olarak dikkat çeken Uğurcan daha pek çok kulüp tarafından da takip ediliyor. Ancak geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan devlet fonuna satılan ve yeniden yapılanma konusunda çalışmalar yapan Newcastle şu anda Uğurcan'ı transfer etmeye en yakın takım olarak gözüküyor.

DİĞER
Son dakika: Trabzon'a nefesler tutuldu! Şehir coşkuyla şampiyonluğu bekliyor
D-100 (E5'te) trafik tartışması kazaya yol açtı! Kamyonet devrildi
F.Bahçe'de rota Salih Özcan!
Ceyhun Kazancı'dan Sörloth açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Usta kalem yazdı! "Bu duruşun bir ödülü olmalı"
Aşıklar kavuşuyor! Trabzonspor'da şampiyonluk karnavalı
29 Nisan 2022 Cuma hutbesi konusu ne?
Araf Suresinin anlamı nedir? Araf Suresi Arapça okunuşu | Araf Suresinin Türkçe meali
BAYRAM MESAJLARI 2022
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalyan ekibinden Rıdvan Yılmaz'a resmi teklif! İtalyan ekibinden Rıdvan Yılmaz'a resmi teklif! 13:36
Newcastle'dan Uğurcan Çakır hamlesi! Newcastle'dan Uğurcan Çakır hamlesi! 13:22
Seçim iptali sonrası Albayrak'tan flaş paylaşım! Seçim iptali sonrası Albayrak'tan flaş paylaşım! 13:14
F.Bahçe'de rota Salih Özcan! F.Bahçe'de rota Salih Özcan! 12:53
TFF açıkladı! Süper Lig'de yeni sezon... TFF açıkladı! Süper Lig'de yeni sezon... 12:12
Ceyhun Kazancı'dan Sörloth açıklaması! Ceyhun Kazancı'dan Sörloth açıklaması! 11:32
Daha Eski
G.Saray başkan adayından ağır sözler! "Yazıklar olsun" G.Saray başkan adayından ağır sözler! "Yazıklar olsun" 11:13
F.Bahçe - Gaziantep FK maçı saat kaçta? F.Bahçe - Gaziantep FK maçı saat kaçta? 11:02
Galatasaray'da kongre iptal edildi! Galatasaray'da kongre iptal edildi! 10:59
Cocu kaosun ortasına gidiyor! Yeni takımı... Cocu kaosun ortasına gidiyor! Yeni takımı... 10:49
Celta Vigo'ya mı gidiyor? İşte o iddia Celta Vigo'ya mı gidiyor? İşte o iddia 10:45
TFF de kritik hafta! Yükselecek takımlar belli olabilir TFF de kritik hafta! Yükselecek takımlar belli olabilir 10:37