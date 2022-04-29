Newcastle United Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını resmen çaldı!

Trabzonspor'a şampiyonluk yarışında en büyük katkıyı veren isimlerin başında gelen kaptan Uğurcan Çakır, her an yuvadan uçabilir. İngiliz basını, Newcastle United ve Leeds United'ın, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını resmen çaldığını duyurdu.

AVRUPA HAYALİNİ AÇIKLAMIŞTI

26 yaşındaki başarılı file bekçisi daha önce yaptığı açıklamada Trabzonspor ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Avrupa'da ülkesini ve kulübünü temsil etme hayalı olduğunu söylemişti.

İngiliz basını, Premier Lig ekipleri Newcastle United ve Leeds United'ın, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını resmen çaldığını duyurdu.

NEWCASTLE TRANSFERE YAKIN

Akşam'da yer alan habere göre; Avrupa'nın en yüksek kurtarış yüzdesine sahip kalecisi olarak dikkat çeken Uğurcan daha pek çok kulüp tarafından da takip ediliyor. Ancak geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan devlet fonuna satılan ve yeniden yapılanma konusunda çalışmalar yapan Newcastle şu anda Uğurcan'ı transfer etmeye en yakın takım olarak gözüküyor.