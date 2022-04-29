Haberler Trabzonspor Ali Sürmen: Sahaya girme tribünde kutla

Ali Sürmen: Sahaya girme tribünde kutla

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Antalya maçı sonrası taraftarlara sahaya girmemesi uyarısında bulundu. Sürmen, şampiyonluğun 1 puana kadar düştüğünü belirterek, "Şehrin her yanı ve Türkiye bayraklarla süsleniyor. 38 yıllık özlem var. Bunlar güzel şeyler. Ancak hep söyledik kutlama, marşlar var, silah yok. Trabzonspor'un şampiyonluğuna gölge düşürmek için çalışanları görüyoruz. Taraftara düşen uyanık olmaktır. Şampiyonluğumuzu tribünde kutlayacağız. Saha, bizim yerimiz değil. Alınacak bir cezanın Altay maçına yansıması halinde neler olacağını herkes biliyor" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 06:50
Ali Sürmen: Sahaya girme tribünde kutla

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Antalya maçı sonrası taraftarlara sahaya girmemesi uyarısında bulundu. Sürmen, şampiyonluğun 1 puana kadar düştüğünü belirterek, "Şehrin her yanı ve Türkiye bayraklarla süsleniyor. 38 yıllık özlem var. Bunlar güzel şeyler. Ancak hep söyledik kutlama, marşlar var, silah yok. Trabzonspor'un şampiyonluğuna gölge düşürmek için çalışanları görüyoruz. Taraftara düşen uyanık olmaktır. Şampiyonluğumuzu tribünde kutlayacağız. Saha, bizim yerimiz değil. Alınacak bir cezanın Altay maçına yansıması halinde neler olacağını herkes biliyor" dedi.

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