Ahmet Ağaoğlu ile 3. kupa

Fırtına, Ahmet Ağaoğlu'nun döneminde üçüncü kupasını almaya hazırlanıyor. 8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda başkan seçilen Ağaoğlu döneminde Trabzonspor 149 lig maçına çıktı. Bordo- mavililer, bu maçlarda 80 galibiyet, 45 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.



KOLEKSİYONU TAMAMLAYACAK

Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde ilk olarak 2019-20 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 yenip Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fırtına, 10 sezonluk kupa hasretine son verdi. Karadeniz ekibi, Süper Kupa'da ise şampiyonluğu kaptırdığı Başakşehir'i 2-1 yendi ve Ağaoğlu ile 2. kupasını aldı.



KUPA SAYISI 5'E ÇIKABİLİR

Ziraat Türkiye Kupası'nı da sezon sonunda müzesine getirme ihtimali bulunan bordo-mavililer, aynı zamanda Süper Kupa'yı da müzesine getirirse bu sezon hat-trick yapacak. Ahmet Ağaoğlu döneminde 4 yılda toplamda 5 kupa kazanmış olacak.