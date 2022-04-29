Haberler Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu ile 3. kupa

Ahmet Ağaoğlu ile 3. kupa

Fırtına, Ahmet Ağaoğlu'nun döneminde üçüncü kupasını almaya hazırlanıyor. 8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda başkan seçilen Ağaoğlu döneminde Trabzonspor 149 lig maçına çıktı. Bordo- mavililer, bu maçlarda 80 galibiyet, 45 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 06:50
Ahmet Ağaoğlu ile 3. kupa

Fırtına, Ahmet Ağaoğlu'nun döneminde üçüncü kupasını almaya hazırlanıyor. 8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda başkan seçilen Ağaoğlu döneminde Trabzonspor 149 lig maçına çıktı. Bordo- mavililer, bu maçlarda 80 galibiyet, 45 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.

KOLEKSİYONU TAMAMLAYACAK
Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde ilk olarak 2019-20 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 yenip Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fırtına, 10 sezonluk kupa hasretine son verdi. Karadeniz ekibi, Süper Kupa'da ise şampiyonluğu kaptırdığı Başakşehir'i 2-1 yendi ve Ağaoğlu ile 2. kupasını aldı.

KUPA SAYISI 5'E ÇIKABİLİR
Ziraat Türkiye Kupası'nı da sezon sonunda müzesine getirme ihtimali bulunan bordo-mavililer, aynı zamanda Süper Kupa'yı da müzesine getirirse bu sezon hat-trick yapacak. Ahmet Ağaoğlu döneminde 4 yılda toplamda 5 kupa kazanmış olacak.

DİĞER
Cristiano Ronaldo, bir kez daha Premier Lig tarihine geçti! Manchester United'a puanı getirdi
Başkan Erdoğan'dan ödül alan Lise öğrencisi Mustafa Öztürk: O anı hayatım boyunca unutamam
Kartal'dan flaş karar! Gaziantep maçı 11'inde...
Ortalık karıştı! G.Saray'da seçim belirsizliği
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Usta kalem yazdı! "Bu duruşun bir ödülü olmalı"
Aşıklar kavuşuyor! Trabzonspor'da şampiyonluk karnavalı
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Tus yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
28 Nisan barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Usta kalem yazdı! "Bu duruşun bir ödülü olmalı" Usta kalem yazdı! "Bu duruşun bir ödülü olmalı" 07:46
Bir Anadolu Efes klasiği Bir Anadolu Efes klasiği 01:11
Gomis endişesi! Opsiyon devreye girerse... Gomis endişesi! Opsiyon devreye girerse... 01:06
🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 01:03
Arkas'ı yenen Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti! Arkas'ı yenen Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti! 01:01
Galatasaray - Sivasspor maçının 4. hakemi değişti Galatasaray - Sivasspor maçının 4. hakemi değişti 01:01
Daha Eski
UEFA'dan tarihi hamle! Devler Ligi'nde... UEFA'dan tarihi hamle! Devler Ligi'nde... 01:01
Dev maçta kazanan çıkmadı! Dev maçta kazanan çıkmadı! 01:01
Leipzig avantajı kaptı! Leipzig avantajı kaptı! 01:01
Frankfurt West Ham'ı deplasmanda yıktı! Frankfurt West Ham'ı deplasmanda yıktı! 01:01
Beşiktaş'tan Umut Meraş açıklaması! Beşiktaş'tan Umut Meraş açıklaması! 01:01
G.Saray'ın istediği yıldızda flaş gelişme! G.Saray'ın istediği yıldızda flaş gelişme! 01:01