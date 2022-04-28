Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması! Trabzonspor'a geri dönecek mi?

HEDEFİ RUSYA LİGİ Rus basınına konuşan Cebeci, Yusuf'un Rusya'da kalmak ve CSKA Moskova için oynamaya devam etmek istediğini doğruladı. Menajer Cebeci, milli futbolcunun Rusya Premier Ligi kazanmak istediğini belirtirken, oyuncusunun kulüpte mutlu olduğunu ve takıma yardımcı olabilmek için maksimumunu vermeye hazır olduğunu ifade etti.

KALMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR Cebeci geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Yusuf Yazıcı için "CSKA Moskova'da kalmak için her şeyi yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.