Haberler Trabzonspor Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması! Trabzonspor'a geri dönecek mi?

Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması! Trabzonspor'a geri dönecek mi?

Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor'un altyapısından çıkarak Avrupa'ya yelken açan Yusuf Yazıcı'nın son durağı Rus ekibi CSKA Moskova olmuştu. Burada başarılı bir performans gösteren Milli futbolcu için birçok kulüple ilgili transfer dedikoduları da dönmeye başladı. Adı yeniden Trabzonspor ile anılan yıldız oyuncunun menajerinden ise transfer açıklamaları geldi. İşte oyuncunun transferine ilişkin detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 10:19
Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması! Trabzonspor'a geri dönecek mi?

Devre arası CSKA Moskova'ya kiralık giden Yusuf Yazıcı'nın Rusya'daki geleceği çok çabuk belli oldu. Bunda hiç şüphesiz gösterdiği performansın katkısı büyük. Milli futbolcu, Rus devi CSKA Moskova'da kalmaya devam edecek. Konuya ilişkin Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci son noktayı koydu.

Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması! Trabzonspor'a geri dönecek mi?

HANGİ TAKIMDA OYNAYACAK?

Yıldız futbolcunun gelecek sezon CSKA'da mı kalacağı, Lille'e mi döneceği yoksa adının anıldığı eski takımı Trabzonspor'a mı gideceği belli oldu.

Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması! Trabzonspor'a geri dönecek mi?

SPEKÜLASYONLARA NOKTA KOYDU

Rus ekibiyle 10 maça çıkan ve bu maçlarda 8 gol ve 2 asistlik müthiş katkısıyla manşetleri süsleyen Yusuf Yazıcı'nın geleceğiyle ilgili spekülasyonlara Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci son noktayı koydu.

Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması! Trabzonspor'a geri dönecek mi?

HEDEFİ RUSYA LİGİ

Rus basınına konuşan Cebeci, Yusuf'un Rusya'da kalmak ve CSKA Moskova için oynamaya devam etmek istediğini doğruladı. Menajer Cebeci, milli futbolcunun Rusya Premier Ligi kazanmak istediğini belirtirken, oyuncusunun kulüpte mutlu olduğunu ve takıma yardımcı olabilmek için maksimumunu vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması! Trabzonspor'a geri dönecek mi?

KALMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR

Cebeci geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Yusuf Yazıcı için "CSKA Moskova'da kalmak için her şeyi yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması! Trabzonspor'a geri dönecek mi?

TRABZONSPOR DA KAZANACAK

CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'yı Lille'den 12 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Transferin bu rakam karşılığında gerçekleşmesi halinde Trabzonspor'un da kasası dolacak. Söz konusu rakamın yüzde 20'sini yani 2,4 milyon euroluk kısmını Trabzonspor alacak. Böylece bordo-mavililerin Yusuf Yazıcı'dan kazandığı bonservis geliri toplam 19,9 milyon euroyu bulacak.

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