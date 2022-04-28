Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması! Trabzonspor'a geri dönecek mi?

Devre arası CSKA Moskova'ya kiralık giden Yusuf Yazıcı'nın Rusya'daki geleceği çok çabuk belli oldu. Bunda hiç şüphesiz gösterdiği performansın katkısı büyük. Milli futbolcu, Rus devi CSKA Moskova'da kalmaya devam edecek. Konuya ilişkin Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci son noktayı koydu.
HANGİ TAKIMDA OYNAYACAK?
Yıldız futbolcunun gelecek sezon CSKA'da mı kalacağı, Lille'e mi döneceği yoksa adının anıldığı eski takımı Trabzonspor'a mı gideceği belli oldu.
SPEKÜLASYONLARA NOKTA KOYDU
Rus ekibiyle 10 maça çıkan ve bu maçlarda 8 gol ve 2 asistlik müthiş katkısıyla manşetleri süsleyen Yusuf Yazıcı'nın geleceğiyle ilgili spekülasyonlara Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci son noktayı koydu.