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Trabzonspor'da Antalyaspor mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer en az 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Bordo-mavililer zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 22:20
Trabzonspor'da Antalyaspor mesaisi sürüyor

Süper Lig'de şampiyonluğu ilan etmeye hazırlanan Trabzonspor, ligin 35'inci haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün yapılan idmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.30'da yapılan idmanda bordo-mavililer, teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları ve iki grup halinde maç yaparak tamamladı.

Bordo-mavililer, cumartesi günü oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 16.30'da Medical Park Stadyumu'nda taraftara açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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