Trabzonspor rekor peşinde! Antalyaspor ve Altay maçlarında...

Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde istatistikleri yerle bir ederek hedefine koşan Trabzonspor, kalan 4 maçta yeni bir rekor kırmanın hesaplarını yapıyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde istatistikleri yerle bir ederek hedefine koşan Trabzonspor, kalan 4 maçta yeni bir rekor kırmanın hesaplarını yapıyor.
Cumartesi Antalyaspor maçından bir puan bile alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Fırtına, bu sezon ligde sahasında oynadığı 17 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.
Karadeniz devi 17 maçın 8'inde geriye düşse de rakiplerine sahasında üç puan sevinci yaşatmadı. Bu peariyotta 4 galibiyet, 4 de beraberlik aldı. Şu ana kadar evinde 39 puan toplayarak son yılların en iyi iç saha performansını sergiledi.
5.5 SEZON SONRA İLK
Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndan 2016-17 sezonunun ikinci yarısında ayrılıp geçtiği Akyazı'da 5.5 sezon sonra bir ilki de yaşamış olacak. Fırtına, ligde kalan iki maçta (Antalyaspor ve Altay) yenilmezse ilk kez yeni evinde bir sezonu ligde mağlubiyet almadan tamamlamış olacak.
Karadeniz devi, 29 Ocak 2017'de Gaziantep maçıyla açtığı Şenol Güneş Stadı'nda 97 karşılaşmaya çıktı. Bu periyotta 21 yenilgi aldı. Bordo-mavili takım daha önce eski stadyumu Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 5 sezon iç sahada hiç kaybetmemeyi başarmıştı.
415 GÜNDÜR YENİLMİYOR
Fırtına geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 415 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi. Karadeniz devi Akyazı'daki son 23 karşılaşmada 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer, bu sezon sahasında mağlup olmayan tek takım.
HEM ŞAMPİYONLUK HEM DE RÖVANŞ
Antalyaspor ile cumartesi günü şampiyonluk maçına çıkacak Trabzonspor'un başka bir hesabı da var. Bu sezon 34 lig maçında iki kez yenilen Fırtına, ilk mağlubiyetini ise 16. haftada deplasmanda Antalya karşısında almıştı. Karadeniz devi, hesabı görmek istiyor.
SERİ TAMAMLANACAK
Karadeniz devinin bu sezon ligde yenemediği 2 takım kaldı. 19 rakibinin 17'sini mağlup eden bordo- mavililer, Antalyaspor ve Başakşehir'e karşı galip gelemedi. Kalan 4 maçta bu iki takımla karşılaşacak Fırtına, seriyi tamamlamak istiyor.