Trabzonspor rekor peşinde! Antalyaspor ve Altay maçlarında...

HEM ŞAMPİYONLUK HEM DE RÖVANŞ

Antalyaspor ile cumartesi günü şampiyonluk maçına çıkacak Trabzonspor'un başka bir hesabı da var. Bu sezon 34 lig maçında iki kez yenilen Fırtına, ilk mağlubiyetini ise 16. haftada deplasmanda Antalya karşısında almıştı. Karadeniz devi, hesabı görmek istiyor.