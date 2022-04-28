8 kez yönetti

Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor- Fraport TAV Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Fırtına, Sakarya bölgesi hakemi ile bugüne kadar çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 1 kez kaybetti. En son 1-0 kazanılan Kayseri maçını yönetti.
Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor- Fraport TAV Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Fırtına, Sakarya bölgesi hakemi ile bugüne kadar çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 1 kez kaybetti. En son 1-0 kazanılan Kayseri maçını yönetti.