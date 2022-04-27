Trabzonspor'dan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde Eren Elmalı çalımı!

Ayrıca gelecek sezondan itibaren ilk 11'de 4 Türk futbolcunun oynayacak olmasıyla birlikte Galatasaray ve Trabzonspor da Eren Elmalı'yı kadrosuna katmak istiyor. Şu anda bek oyuncuları yabancı olan iki takım, milli takımda da görev alması beklenen Eren Elmalı için nabız yokluyor.