Trabzonspor'dan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde Eren Elmalı çalımı!

Bu sezon düzenli olarak forma giymeye başlayan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Eren Elmalı için büyük takımlar sıraya girmiş durumda.
Bu sezon düzenli olarak forma giymeye başlayan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Eren Elmalı için büyük takımlar sıraya girmiş durumda.
Ümit Milli Takım forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun, A Milli Takım aday kadrosu için de ismi anılıyor.
4 BÜYÜKLER PEŞİNDE!
21 yaşındaki futbolcu Eren Elmalı'yı; Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın Avrupa'ya transferinin gerçekleşmesi halinde Eren Elmalı için atağa geçmeyi planlıyor.
Ayrıca gelecek sezondan itibaren ilk 11'de 4 Türk futbolcunun oynayacak olmasıyla birlikte Galatasaray ve Trabzonspor da Eren Elmalı'yı kadrosuna katmak istiyor. Şu anda bek oyuncuları yabancı olan iki takım, milli takımda da görev alması beklenen Eren Elmalı için nabız yokluyor.
Ayrıca Fenerbahçe'nin de Eren Elmalı transferi için bilgi aldığı, sezon sonunda tarafların yeniden görüşeceği öğrenildi.
TRABZONSPOR TRANSFERDE ÖNDE!
Ancak şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı bulunan ve gelecek sezon Avrupa'da boy gösterecek Trabzonspor'un 21 yaşındaki sol bekin transferinde bir adım önde.