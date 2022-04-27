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Trabzonspor'dan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde Eren Elmalı çalımı!

Son dakika spor haberi: Kasımpaşa'nın genç futbolcusu Eren Elmalı performansıyla Süper Lig devlerini peşine taktı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği 21 yaşındaki futbolcunun transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Bir süredir temaslarına devam eden 4 büyüklerden biri Eren Elmalı'nın transferinde öne geçti. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 11:42
Trabzonspor'dan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde Eren Elmalı çalımı!

Bu sezon düzenli olarak forma giymeye başlayan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Eren Elmalı için büyük takımlar sıraya girmiş durumda.

Trabzonspor'dan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde Eren Elmalı çalımı!

Ümit Milli Takım forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun, A Milli Takım aday kadrosu için de ismi anılıyor.

Trabzonspor'dan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde Eren Elmalı çalımı!

4 BÜYÜKLER PEŞİNDE!
21 yaşındaki futbolcu Eren Elmalı'yı; Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor kadrosuna katmak istiyor.

Trabzonspor'dan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde Eren Elmalı çalımı!

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın Avrupa'ya transferinin gerçekleşmesi halinde Eren Elmalı için atağa geçmeyi planlıyor.

Trabzonspor'dan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde Eren Elmalı çalımı!

Ayrıca gelecek sezondan itibaren ilk 11'de 4 Türk futbolcunun oynayacak olmasıyla birlikte Galatasaray ve Trabzonspor da Eren Elmalı'yı kadrosuna katmak istiyor. Şu anda bek oyuncuları yabancı olan iki takım, milli takımda da görev alması beklenen Eren Elmalı için nabız yokluyor.

Trabzonspor'dan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde Eren Elmalı çalımı!

Ayrıca Fenerbahçe'nin de Eren Elmalı transferi için bilgi aldığı, sezon sonunda tarafların yeniden görüşeceği öğrenildi.

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