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Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan taraftara çağrı!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da şampiyonluk heyecanı yaşanıyor. Tüm sezon boyunca gösterdiği performansla rakipleriyle arasını iyice açan bordo-mavililer, hasrete son vermek için geri sayıma geçti. Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı, taraftara çağrıda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Antalyaspor maçı öncesi yapılacak antrenmana tüm taraftarları davet etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 17:01 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 17:02
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan taraftara çağrı!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk edecek. Sahadan 1 puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan bordo-mavililer de hazırlıklar sürüyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı, cuma saat 16.30'da Medical Park Stadyumu'ndaki antrenmanın taraftarlara açık olacağını duyurarak destek çağrısında bulundu.

Avcı, "Sene başından itibaren, tribünlerde, dışarıda, bana, ekibe ve takıma yaptığınız destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar savunmayı, hücumu, hep beraber yaptık. Ne istediysem, ne mesaj verdiysem bunu yerine getirdiniz. Sizin de beraber antrenmanı seyretme, beraber olma talebiniz oldu. Sizin bu talebinize cuma akşamı 16.30'da Akyazı'da sizleri de orada görmeyi bekliyorum" dedi.

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