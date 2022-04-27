TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına şampiyonluğu böyle kutlayacak! Eşi benzeri yok

İSTANBUL DA UNUTULMADI

Süper Lig'in son haftasında oynanacak Başakşehir maçı sonrası da İstanbul'da kutlamalar var. Yine Trabzon'dakine benzer etkinliklerin yapılacağı ifade edildi. Ayrıca her şehirde bulunan taraftarlar için de gerekli izinleri kulüp almış durumda.

ŞAMPİYONLUK FORMASI SATIŞTA

Trabzonspor tarafından hazırlatılan ve üzerinde sonsuzluk işaretiyle birlikte 8. şampiyonluk vurgusu yapılan forma, matematiksel olarak şampiyonluğun garantilenmesi ile satışa sunulacak. Kulüp ciddi bir gelir elde etmeyi amaçlıyor.