TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına şampiyonluğu böyle kutlayacak! Eşi benzeri yok

Fotomaç gazetesi, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarının tüm detaylarına ulaştı. Antalyaspor maçında şampiyonluk ilan edilecek ama asıl kutlama kupanın alınacağı Altay maçında yapılacak ve Türkiye'de görülmemiş bir görsel şölen sunulmaya çalışılacak. İkinci geniş kapsamlı kutlama ise son lig maçının ardından İstanbul'da yapılacak.
CUMA İHTİMALİ MASADA
Fenerbahçe'nin cuma günü oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçında puan kaybetmesi durumunda şampiyonluk ilan edilecek. Bunun için gerekli önlemleri alan bordo-mavili kulüp gerekli tüm görselleri şimdiden hazırda tutuyor.
CUMARTESİ MİNİ KUTLAMA
Cumartesi oynanacak Antalyaspor maçında havai fişek gösterisi ve etkinlikler için hazırlıklar tamamlandı. Stada giremeyecekler için dev ekran kurulacak. Ancak maç sonu sahaya girmeyi düşünenlere ceza alabilecekleri hatırlatılacak.