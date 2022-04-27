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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına şampiyonluğu böyle kutlayacak! Eşi benzeri yok

Trabzonspor'da Antalyaspor maçında şampiyonluk gelebilir ama asıl kutlama kupanın alınacağı Altay maçından sonra yapılacak. Bordo-mavililerin şampiyonluk kutlamalarında Türkiye'ye görülmemiş bir görsel şölen sunulacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına şampiyonluğu böyle kutlayacak! Eşi benzeri yok

Fotomaç gazetesi, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarının tüm detaylarına ulaştı. Antalyaspor maçında şampiyonluk ilan edilecek ama asıl kutlama kupanın alınacağı Altay maçında yapılacak ve Türkiye'de görülmemiş bir görsel şölen sunulmaya çalışılacak. İkinci geniş kapsamlı kutlama ise son lig maçının ardından İstanbul'da yapılacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına şampiyonluğu böyle kutlayacak! Eşi benzeri yok

CUMA İHTİMALİ MASADA
Fenerbahçe'nin cuma günü oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçında puan kaybetmesi durumunda şampiyonluk ilan edilecek. Bunun için gerekli önlemleri alan bordo-mavili kulüp gerekli tüm görselleri şimdiden hazırda tutuyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına şampiyonluğu böyle kutlayacak! Eşi benzeri yok

CUMARTESİ MİNİ KUTLAMA
Cumartesi oynanacak Antalyaspor maçında havai fişek gösterisi ve etkinlikler için hazırlıklar tamamlandı. Stada giremeyecekler için dev ekran kurulacak. Ancak maç sonu sahaya girmeyi düşünenlere ceza alabilecekleri hatırlatılacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına şampiyonluğu böyle kutlayacak! Eşi benzeri yok

BÜYÜK ŞÖLEN ALTAY MAÇINDA
TFF talimatı gereği şampiyonluk kupası son iç saha maçında veriliyor. Bu nedenle Trabzonspor'da tüm hazırlıklar Altay maçına yönelik yapıldı. En büyük kutlama Altay maçının ardından Akyazı'da ve bir gün sonra yine stadyum etrafında.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına şampiyonluğu böyle kutlayacak! Eşi benzeri yok

GÖRÜLMEMİŞ GÖRSEL ŞÖLEN
Altay maçı sonrasında birçok yerel ve ulusal sanatçı konser verecek ama en farklı kutlama olarak Türkiye tarihinde görülmemiş bir görsel şölen yapılacak. Havai fişek, ışık gösterilerinin yanı sıra futbolcuların seçtiği şarkılar da çalınacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına şampiyonluğu böyle kutlayacak! Eşi benzeri yok

OTOBÜSLE ŞEHİR TURU
Altay karşılaşmasının hemen ardından stadyumdan üstü açık otobüse binecek olan futbolcu kafilesi şehir turuna çıkacak. Bu şehir turu için güzergahın stadyum-şehir meydanı ve tekrar stadyuma dönüş olarak belirlendiği öğrenildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına şampiyonluğu böyle kutlayacak! Eşi benzeri yok

İSTANBUL DA UNUTULMADI
Süper Lig'in son haftasında oynanacak Başakşehir maçı sonrası da İstanbul'da kutlamalar var. Yine Trabzon'dakine benzer etkinliklerin yapılacağı ifade edildi. Ayrıca her şehirde bulunan taraftarlar için de gerekli izinleri kulüp almış durumda.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına şampiyonluğu böyle kutlayacak! Eşi benzeri yok

ŞAMPİYONLUK FORMASI SATIŞTA
Trabzonspor tarafından hazırlatılan ve üzerinde sonsuzluk işaretiyle birlikte 8. şampiyonluk vurgusu yapılan forma, matematiksel olarak şampiyonluğun garantilenmesi ile satışa sunulacak. Kulüp ciddi bir gelir elde etmeyi amaçlıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına şampiyonluğu böyle kutlayacak! Eşi benzeri yok

8. ŞAMPIYONLUK VURGUSU
Bordo-mavililerin kutlamalarda üzerinde en çok duracağı konulardan biri de 8. şampiyonluk vurgusu olacak. Kulüp paylaşımlarında da 8. şampiyonluk vurgusu üzerinde duracak ve yetkililer de ifadelerinde bunu sık sık kullanacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına şampiyonluğu böyle kutlayacak! Eşi benzeri yok

GÖRSEL PAYLAŞIMLAR ARTIYOR
Bordo-mavili yönetim, şampiyonluk vurgulu görsel paylaşımların sayısını artırıyor. Bugünden itibaren başlayacak olan paylaşımlarda kulübün uzun süreli bekleyişinin üzerinden gidilerek taraftarları heyecanlandıracak ifadeler kullanılacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına şampiyonluğu böyle kutlayacak! Eşi benzeri yok

HEYKEL YAPILACAK
Trabzonspor kulübü tarafından, takımı şampiyonluğa taşıyacak isimlerin uzun süre unutulmaması için bir heykel çalışması da yapıldı. Bu heykelde şampiyonluk mücadelesinde yer alan tüm isimlerin yer alması bekleniyor.

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