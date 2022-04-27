TRABZONSPOR HABERİ - Trabzon'a şampiyonluk akını! "Nüfus 2'ye katlandı"

TÜM OTOBÜSLER DOLDU

Otobüs firmasının Batı Karadeniz ve Marmara Bölge İşletmecisi Gökhan Akkaya, tüm sabit ve ek seferlerin dolduğunu belirterek "Sabit olarak 6 tane seferimiz var. Ek olarak çevre illerden 12-13 adet ek sefer açıldı. Hepsi doldu. Kutlama gününe kadar şu anda otobüs firmalarının hiçbirinde yer yok" ifadelerini kullandı.

CİDDİ BİR TALEP VAR

Trabzon Oteller Birliği ve Turizmi Geliştirme Derneği Başkanı Mustafa Dündar, otellerde büyük hareketlilik yaşandığını söyledi. Dündar, "Hem yurt dışı hem yurdun çeşitli yerlerinde yaşayan Trabzonluların bu şampiyonluğu görmek istemesi dolayısıyla çok ciddi bir talep var. Yüzde 100 dolu olacağız" dedi.