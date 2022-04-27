TRABZONSPOR HABERİ - Trabzon'a şampiyonluk akını! "Nüfus 2'ye katlandı"

Süper lig'de Trabzonspor'un cumartesi Antalya karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maç öncesi kentte büyük heyecan yaşanıyor.
Süper lig'de Trabzonspor'un cumartesi Antalya karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maç öncesi kentte büyük heyecan yaşanıyor.
Dünyanın dört bir yanı ile Türkiye'nin birçok ilinden taraftarlar, takımlarının şampiyonluk maçı ve kutlamalar için şehre gelmeye başladı. Bordo-mavili bayraklarla süslenen kente akın eden taraftarlar için havayolu şirketleri de günlük ortalama 15 sefer sayısını, kapasiteleri artırılan uçaklarla 40'ın üzerine çıkardı.
Ek seferlere rağmen uçak bileti bulamayan taraftarlar, Ordu-Giresun, Samsun ve Erzurum'a havalimanlarına inecek uçaklara bilet alıyor, karayolu ile şehre geliyor.
RİZE VE GİRESUN'A YÖNELDİLER
Trabzon'da bulunan otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı belirtiliyor. Hatta otel odası bulamayan taraftarların Rize veya Giresun gibi komşu şehirlerdeki otellere rezervasyon yaptığı dile getiriliyor.
İftarlarda restoranların dolup taştığı, cadde ve sokakların dolduğu Trabzon'da her köşe başında erken şampiyonluk kutlanıyor. 41 bin 461 kapasiteli stadyumda 500 ile 5 bin TL arasında satışa çıkan 12 bin 824 bilet de 26 saniyede tükendi.
Hatta biletlerin karaborsada 50 bin TL'ye satıldığı belirtiliyor. Tribüne girme imkanı kalmayan binlerce taraftarın Antalya karşılaşmasını şehrin meydanlarında takip edeceği dile getiriliyor.
TÜM OTOBÜSLER DOLDU
Otobüs firmasının Batı Karadeniz ve Marmara Bölge İşletmecisi Gökhan Akkaya, tüm sabit ve ek seferlerin dolduğunu belirterek "Sabit olarak 6 tane seferimiz var. Ek olarak çevre illerden 12-13 adet ek sefer açıldı. Hepsi doldu. Kutlama gününe kadar şu anda otobüs firmalarının hiçbirinde yer yok" ifadelerini kullandı.
CİDDİ BİR TALEP VAR
Trabzon Oteller Birliği ve Turizmi Geliştirme Derneği Başkanı Mustafa Dündar, otellerde büyük hareketlilik yaşandığını söyledi. Dündar, "Hem yurt dışı hem yurdun çeşitli yerlerinde yaşayan Trabzonluların bu şampiyonluğu görmek istemesi dolayısıyla çok ciddi bir talep var. Yüzde 100 dolu olacağız" dedi.
SEFERLER 10 DAKİKADA BİTTİ
Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un taraftarları şampiyonluk kutlamaları için kente akın ediyor. Ancak uçak seferlerinde olduğu gibi otobüsle yolculuk için de bilet bulmak neredeyse imkansız gibi. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak'tan Trabzon'a hareket eden tüm otobüsler 26 Nisan ila 2 Mayıs arasında tamamen doldu. Otobüs işletmecilerinin çıkardığı ek seferler de 10 dakikada tükendi.
Bordo-mavili taraftarların yoğun talebi üzerine ilerleyen günlerde Trabzon'a yeniden ek seferlerin koyulması bekleniyor. Birçok taraftarın da kendi araçları ile Trabzon'a doğru yola çıkacağı ve emniyetin gerekli önlemleri alacağı dile getirildi.
KENT YENİDEN DOĞACAK
Şampiyonluğun şehre çok iyi geleceğini belirten Furkan Mani: "Bu kent hiç alışık olmadığı bir durum yaşıyor. Yıllardan beri özlemini duyduğu sonuca artık ulaştık. Bu şampiyonlukla birlikte bütün taraftarlar bütün kent yeniden doğacak."
HAVADAN VE KARADAN
Kentte beklenenin ötesinde hareketlilik olduğuna vurgu yapan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz, "Trabzon karnavala hazırlanıyor. Büyük bir akın var. Büyük bir kalabalık geliyor" ifadesini kullandı.
35 BİN KİŞİLİK OTEL
Trabzon'da şu anda toplamda 594 adet otel bulunuyor ve bu otellerin kapasitesi 35 bin 882 kişi. Tüm kapasitenin dolmasıyla birlikte sadece otellerde kalacak kişi sayısının 35 bin olacağı, akraba ve kendi evlerinde kalacaklarla birlikte Trabzon'a doğru şampiyonluk göçünün sayısının 100 bini bulacağı belirtildi.
BİLET KALMADI
Taraftar Mustafa Uçar, "Ben Almanya'da yaşıyorum. 2 ay önce maç için Trabzon'a gelmiştim. Ama atmosfer iyi olunca kaldım. Bütün ailem cuma günü geliyor. Orada bir sürü Trabzonlu var ama bilet bulmadılar. Uçakların hepsi doldu" dedi.
NÜFUS KATLANDI
Trabzon nüfusunun arttığını belirten Oğuz Şişman, "Şehir şampiyonluğa hazır. Çifte bayram yaşamayı bekliyoruz. Şehrin nüfusu da son birkaç gündür neredeyse 2'ye katlandı. Sırf bu kutlamaları görmek için kente gelenler var" diye konuştu.