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Aşıklar buluşuyor

Trabzonspor, cuma günü 16.30’da Akyazı Stadı’nda idman yapacak. Avcı yoğun istek üzerine çalışmayı taraftara açtı. Büyük coşku yaşanacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Aşıklar buluşuyor

Haftalardır sosyal medyada çağrı yapan taraftarları kırmayan teknik direktör Abdullah Avcı, Antalyaspor müsabakası öncesi yapacağı son idmanda kapıları açmaya karar verdi. Bordo-mavili takım ve taraftarlar, 29 Nisan Cuma günü saat 16.30'da Şenol Güneş Stadyumu'nda Antalyaspor mücadelesinin son idmanında buluşacak. Şampiyonluk coşkusu için kente akın eden taraftarların, idmana yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Oluşması muhtemel izdihamın önlenmesi için güvenlik ekipleri ve polisler hazırlıklarına erkenden başladı.

2 YILLIK HASRET BİTİYOR
Taraftarlar, son olarak Hüseyin Çimşir döneminde 14 Şubat 2020 tarihinde ligin 22'nci hafta müsabakası olan Sivas maçı hazırlıklarını izleyebilmişti. Taraftarların 2 yıl, 2 ay 12 gün süren hasreti 29 Nisan Cuma günü son bulacak.

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