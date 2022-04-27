Haberler Trabzonspor 535 günde şampiyon

535 günde şampiyon

Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 67 haftada şampiyonluk yaşama fırsatı elde etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
535 günde şampiyon

Bordo-mavili takım, bu hafta şampiyon olması halinde geçen sezon 10 Kasım 2021 tarihinde göreve getirilen başarılı hoca ile 37 sezonluk hasreti 535 günde sonlandırmış olacak. Karadeniz devi, Avcı yönetiminde 66 karşılaşmada 40 galibiyet, 21 beraberlik alırken, sadece 5 mağlubiyet yaşadı ve başarılı bir grafik ortaya koydu. Fırtına'ya Süper Kupa başarısı yaşayan bordo-mavili hoca, şampiyon olması halinde ikinci kez kupa mutluluğu yaşayacak. Avcı, kariyerindeki ilk lig şampiyonluğu sevincini yaşamaya hazırlanıyor.

ABDULLAH AVCI TARİHE GEÇECEK
En son lig şampiyonluğunu 1983-84'te elde eden Karadeniz devi, Abdullah Avcı ile 37 sezonluk hasrete son vermek istiyor. Rizeli olan Avcı, Trabzonspor'u şampiyon yapan ilk Trabzonlu olmayan hoca unvanını alarak tarihe geçecek. Tüm şampiyonluklarda Türk hocalar var.

'YERLİNİN YERLİSİ'
Karadeniz devi, daha önce tarihindeki 6 şampiyonluğu da Trabzonlu isimlerle yaşadı. Bordo-mavililer, 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonunda Ahmet Suat Özyazıcı, 1978-79 ve 1980-81'de ise Özkan Sümer ile mutlu sona ulaştı.

TARAFTAR YANIMIZDA OLDU
Abdullah Avcı'dan taraftara destek. Başarılı hocanın, idmanın açılması talep edilince medya merkezi ile görüşerek, "Bugüne kadar taraftarlarımız her fırsatta bizim yanımızda oldu. Bu kez de biz onların yanında olalım" dedi. Ardından idman taraftara açıldı. Stada girişte bir ücret talep edilmeyecek.

EN İYİ DÖNEMİNİ YAŞIYOR
Abdullah Avcı, teknik adamlık kariyerinin ise en yüksek puanını topladı. 2016-17 sezonunda Medipol Başakşehir'in başında 34 maçta 73 puan elde eden başarılı hoca, bordo-mavili takımın başında ise 34 maçta sezon tamamlanmadan 76 puana ulaşarak bu alanda kendi rekorunu kırdı.

REKOR PUAN GELEBİLİR
Avcı, en yüksek puanla şampiyon olma rekorunu kırmaya çok yakın. Trabzonspor iki puanlı sistemde 1975-76 ve 1976- 77'de 43, 1978-79'da 42, 1979-80 ve 1980-81'de 39, 1983-84'de ise 50 puanla şampiyon olmuştu. Fırtına 3 puanlı sistemde 34 hafta sonunda 2010- 11'de (82) ulaşmıştı. Bu sezon 34 maçta 76 puan toplayan Fırtına, 38 maçlık periyotta tarihinin en yüksek puanını toplayabilir.

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