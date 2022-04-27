Karadeniz devinde 24 oyuncu ilk kez şampiyonluk yaşayacak. Abdülkadir, Ahmetcan, Arda, Batuhan, Berat, Peres, Erce, Emrehan, Enis, Koita, Hüseyin, Kouassi, Kerem, Siopis, Hamsik, Muhammet, Murat Cem, Salih, Serkan, Taha, Puchacz, Uğurcan, Yunus ve Yusuf üst ligde siftah yapacak.

SÜPER LİG'DE 3 ŞAMPİYON

Sadece 3 isim Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı. Dorukhan ve İsmail Beşiktaş'ta, Visca ise Başakşehir'de Türkiye'de şampiyonluk kupasını kaldıran isimler oldu.

DENSWIL ZİRVEDE

Birçok yabancı şampiyonluk gördü. Denswil 3 Belçika ve 3 Hollanda, Cornelius 3 Danimarka, Nwakaeme 3 İsrail, Trondsen 2 Norveç, Djaniny 2 Meksika, Bakasetas 1 Yunanistan, Visca 1 Bosna ve Türkiye, Hugo 1 kez Brezilya'da şampiyon oldu.