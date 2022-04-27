Haberler Trabzonspor 24 oyuncu ilk kez

24 oyuncu ilk kez

Karadeniz devinde 24 oyuncu ilk kez şampiyonluk yaşayacak. Abdülkadir, Ahmetcan, Arda, Batuhan, Berat, Peres, Erce, Emrehan, Enis, Koita, Hüseyin, Kouassi, Kerem, Siopis, Hamsik, Muhammet, Murat Cem, Salih, Serkan, Taha, Puchacz, Uğurcan, Yunus ve Yusuf üst ligde siftah yapacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
24 oyuncu ilk kez

Karadeniz devinde 24 oyuncu ilk kez şampiyonluk yaşayacak. Abdülkadir, Ahmetcan, Arda, Batuhan, Berat, Peres, Erce, Emrehan, Enis, Koita, Hüseyin, Kouassi, Kerem, Siopis, Hamsik, Muhammet, Murat Cem, Salih, Serkan, Taha, Puchacz, Uğurcan, Yunus ve Yusuf üst ligde siftah yapacak.

SÜPER LİG'DE 3 ŞAMPİYON
Sadece 3 isim Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı. Dorukhan ve İsmail Beşiktaş'ta, Visca ise Başakşehir'de Türkiye'de şampiyonluk kupasını kaldıran isimler oldu.

DENSWIL ZİRVEDE
Birçok yabancı şampiyonluk gördü. Denswil 3 Belçika ve 3 Hollanda, Cornelius 3 Danimarka, Nwakaeme 3 İsrail, Trondsen 2 Norveç, Djaniny 2 Meksika, Bakasetas 1 Yunanistan, Visca 1 Bosna ve Türkiye, Hugo 1 kez Brezilya'da şampiyon oldu.

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