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Trabzonspor'un taktiği belli oldu! İlk yarıda fişi çekiyor

Süper Lig'de şampiyonluğu ilan etmesine 1 puanı kalan Trabzonspor'un şifreleri çözülmeye başlandı. Bordo mavililer, ilk yarıda skor bularak maç sonucunu lehinde bitirmeyi başarıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 09:35
Trabzonspor'un taktiği belli oldu! İlk yarıda fişi çekiyor

Karadeniz devi, maçların ilk yarılarında da coşuyor. Bordo-mavili takım ilk yarılarda toplam 34 kez rakip fileleri havalandırdı ve bu alanda yine ligin zirvesinde yer almayı bildi.

STATTA İDMAN VAR

Bordo-mavili taraftarlar geçen hafta bir idmanın statta yapılması için Abdullah Avcı'dan istekte bulunmuştu. Tecrübeli hoca taraftarı kırmadı. Bu hafta bir idman Akyazı'da yapılacak.

TOPLAM 66 MAÇA ÇIKTI

Fırtına, 10 Kasım 2020 tarihinde göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde 66 lig maçına çıktı. Bu periyotta 40 galibiyet, 21 beraberlik alırken, sadece 5 yenilgi yaşadı.

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