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Tasarımlarda ‘8’ vurgusu

Şampiyonluk vurgulu yeni ürün satışları için son hazırlıklar tamamlanmak üzere.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 06:50
Tasarımlarda ‘8’ vurgusu

Şampiyonluk vurgulu yeni ürün satışları için son hazırlıklar tamamlanmak üzere. Trabzonspor'un planlamasında özellikle "8. şampiyonluk temalı" formalar, özel hediyelik eşyalar ve bayraklar kısa süre içerisinde TS Club mağazalarındaki yerlerini alacak. Böylelikle çok ciddi bir gelir kapısı daha açılmış olacak.

ŞAMPİYONLUK VİDEOLARI

76 puanla lider olan Trabzonspor, yayınladığı videolarla şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklarına devam ediyor. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 8. şampiyonluğa vurgu yapıldı. Kupa resmi ile yayınlanan videoda sonsuzluk işareti, yağmur, gök gürültüsü ve stada yer verilirken, "Sonsuz bir döngü, her fırtınadan sonra unutulmaz günler yaşanır" denildi.

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