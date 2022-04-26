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İlk yarıda işi bitiriyor

Karadeniz devi, maçların ilk yarılarında da coşuyor. Bordo-mavili takım ilk yarılarda toplam 34 kez rakip fileleri havalandırdı ve bu alanda yine ligin zirvesinde yer almayı bildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 06:50
İlk yarıda işi bitiriyor

Karadeniz devi, maçların ilk yarılarında da coşuyor. Bordo-mavili takım ilk yarılarda toplam 34 kez rakip fileleri havalandırdı ve bu alanda yine ligin zirvesinde yer almayı bildi.

STATTA İDMAN VAR

Bordo-mavili taraftarlar geçen hafta bir idmanın statta yapılması için Abdullah Avcı'dan istekte bulunmuştu. Tecrübeli hoca taraftarı kırmadı. Bu hafta bir idman Akyazı'da yapılacak.

TOPLAM 66 MAÇA ÇIKTI

Fırtına, 10 Kasım 2020 tarihinde göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde 66 lig maçına çıktı. Bu periyotta 40 galibiyet, 21 beraberlik alırken, sadece 5 yenilgi yaşadı.

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