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Bir Trabzonspor taraftarı şampiyonluk kupası üretti

Süper Lig'de açık ara lider konumda bulunan Trabzonspor, şampiyonluğa 1 puan uzakta. Bordo mavili taraftarlar, şampiyonluk kutlaması için çalışmalarına devam ediyor. Bununla beraber bir Trabzonspor taraftarından da, sürpriz geldi. Murat Kahraman ismindeki taraftar, kendi eliyle şampiyonluk kupası hazırladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 15:48
Bir Trabzonspor taraftarı şampiyonluk kupası üretti

Trabzonspor taraftarı Murat Kahraman, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için şampiyonluk kupasını hazırladı.

Bordo-mavili takımın taraftarı olan Murat Kahraman, şampiyonluk kupasını yaparken, göz yaşlarını tutamadığını belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Kahraman "Kupayı yaparken çok ağladım ama şükür inşallah resmi olarak da kulüp kaldırır" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Trabzonspor, Antalyaspor maçında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Bu maç öncesinde yapılan kupanın Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim edildiği açıklandı.

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