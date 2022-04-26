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Biletler 26 saniyede bitti

Böylesi ne duyuldu, ne görüldü. Trabzon taraftarı, satışa çıkan Antalya maçının biletlerini 26 saniyede bitirip rekora imza attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 06:50
Biletler 26 saniyede bitti

Süper Lig'in 34'üncü haftasında 76 puana ulaşan Fırtına, Antalyaspor maçı biletlerini satışa çıkardı. Şampiyonluğu ilan etmek için 1 puana ihtiyacı olan bordo mavili takımın taraftarları saatler öncesinden bilet gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 40 bin 782 biletin, 27 bin 958 adeti kombine olarak daha önceden satıldığı için Antalyapor karşılaşmasında misafir tribünü dahil 12 bin 824 bilet satışa açıldı. Gişelerden ve Passolig'den saat 13.00'te satışa açılan biletlerin tamamı 26.83 saniyede tükendi. Trabzonspor, bu sezon en hızlı bilet satışı gerçekleştiren takım oldu. En ucuzu 500 TL'den satılan biletler için sabahın erken saatlerinde kuyruğa giren vatandaşlar, gişe önünde izdiham oluşturdu.

HERHALDE 10 SANİYE SÜRDÜ

Taraftar Gürkan Yayla, "İl dışından ve yurt dışından gelecekler olduğundan yoğunluk olacağı belliydi. İl dışından arkadaşlarıma bilet alacaktım. İnternetten biletin satışa çıkma saatine 13.00 demişlerdi. 12.59'da sayfayı yenilediğimde bitmişti. Herhalde 10 saniye içinde bitti, alamadım" dedi.

SAKATLANABİLİRDİM

Bilet almaya gelen Soner Atmaca, izdihamı anlattı. Atmaca, "Biletler tükendi. Engelli olduğum için engelli bileti alabildim. Engelli biletleri sadece gişelerde satılıyor, başka yerden alamıyorum. Gişede itiş kakış olduğu için sakatlanabilirdim. Yine de Trabzonspor için değer" diye konuştu.

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