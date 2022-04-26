Haberler Trabzonspor 12 oyuncu gol attı

12 oyuncu gol attı

Trabzonspor’un göz kamaştıran hücum hattı, rakiplerin korkulu rüyası oldu. Ligde 63 kez fileleri sarsan Fırtına’da Cornelius 14 golle zirvede.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 06:50
12 oyuncu gol attı
Şampıyonluğa sadece 1 puan uzakta olan ve bu sezon destan yazan Trabzonspor'un hücum oyuncuları durdurulamadı. Süper Lig'de 63 kez fileleri havalandıran Fırtına'da 12 oyuncu gol attı. Cornelius 14, Nwakaeme 11, Djaniny 9, Bakasetas 8, Abdülkadir Ömür 7 ve Visca 5 olmak üzere hücum oyuncuları toplam 54 gole imza attı. Hamsik ve sezonu kapatan Gervinho 2'şer, ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'a giden Yusuf Sarı'nın yanı sıra Dorukhan Toköz, Hugo, Peres de 1'er gol kaydetti. Bir golü de rakip takım kendi kalesine attı.
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