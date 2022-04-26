Şampıyonluğa sadece 1 puan uzakta olan ve bu sezon destan yazan Trabzonspor'un hücum oyuncuları durdurulamadı. Süper Lig'de 63 kez fileleri havalandıran Fırtına'da 12 oyuncu gol attı. Cornelius 14, Nwakaeme 11, Djaniny 9, Bakasetas 8, Abdülkadir Ömür 7 ve Visca 5 olmak üzere hücum oyuncuları toplam 54 gole imza attı. Hamsik ve sezonu kapatan Gervinho 2'şer, ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'a giden Yusuf Sarı'nın yanı sıra Dorukhan Toköz, Hugo, Peres de 1'er gol kaydetti. Bir golü de rakip takım kendi kalesine attı.