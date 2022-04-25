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Trabzon bayramı

Takımı karşılayan taraftarlar, “Bileğin bükülmez hocam”, “Heykelin dikilecek Uğurcan”, “İyi ki bizimlesin Dorukhan”, “İdolümüz Hamsik” tezahüratları yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Trabzon bayramı

Bordo-mavili kafile, Adana dönüşü gece 01.00 gibi Trabzon'a indi, yer yerinden oynadı. Binlerce taraftar, "Bileğin bükülmez hocam, heykelini dikeceğiz", "Heykelin dikilecek ve biz parlatacağız Uğurcan", "İyi ki bizimlesin Dorukhan", "Hepimizin idolüsün Hamsik", "Savunma bakanı Hugo" tezahüratları yaptı. Bu sırada bir taraftar takım otobüsünün üstüne çıkarken, bir diğeri de kalabalıktan fırsat bularak takım otobüsünün içine girdi. Büyük izdiham nedeniyle futbolcular zor anlar yaşadı.

HAVALİMANI PİSTİNDE KOLBASTI

Takımı taşıyan otobüs 10 dakikalık mesafede bulunan tesislere yoğun ilgi nedeniyle 1 saatte gidebildi. Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 yenen ve şampiyonluk için geri sayıma geçen lider Trabzonspor'un oyuncuları, bu başarıyı Adana Şakir Paşa Havalimanı'nda kolbastı oynayarak kutladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, oyuncuların uçak önünde kolbastı oynadığı anlara yer verildi. Trabzonlu oyuncuların kolbastısına, Yunan yıldızlar Bakasetas ile Siopis de eşlik etti.

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