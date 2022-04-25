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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına şampiyonluk ateşini yaktı

Trabzonspor haberleri: Karadeniz devi, şampiyonluk için geri sayıma geçmiş durumda. Trabzon’a tüm uçak seferleri tamamen dolarken, otellerde de neredeyse hiç boş yer kalmadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına şampiyonluk ateşini yaktı

Adana Demirspor'u 3-1 yenerek ligin bitimine 4 hafta kala 76 puanla lider olan Trabzonspor, cumartesi günü Akyazı'da Antalya'ya kaybetmezse şampiyonluğunu ilan edecek. Şampiyonluk maçında statta olmak ve o tarihi anlara tanıklık etmek isteyen taraftarlar şehre akın ediyor. Trabzon'a olan uçak biletleri tamamen tükendi. Maç gününe kadar Trabzon'a gelecek uçaklarda tek kişilik dahi boş yer kalmazken, firmalara ek sefer koyması için yoğun baskı yapılıyor. Sadece Türkiye içerisinden değil yurt dışından da Trabzon'a direkt gelecek tüm uçak seferleri doldu. Ayrıca Trabzon'daki otellerde de neredeyse yer kalmadı.

MAÇ SONU KUTLAMA

Şampiyonluk için geri sayıma geçen şehirde kutlamalar için hazırlıklara başlandı. Antalya maçı sonrası stadyumda kulüp tarafından organize edilen geniş kapsamlı bir kutlama gerçekleştirilmesi planlanıyor. Maç öncesinde ise stat çevresinde ve şehir merkezinde taraftarların eğlenceli vakitler geçireceği organizasyonlar gerçekleştirilecek. Kulüp yetkilileri farklı şehirlerdeki taraftar derneklerine, "Şampiyonluğu nerede kutlayacaksanız, kulüp olarak o ilin kurumlarıyla resmi iletişime geçelim" yazısı yolladı. Gelen cevaplara göre şampiyonluk kutlamalarının yapılacağı farklı iller de belirlenecek.

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