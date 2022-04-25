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Şampiyonluk anonsu

Kaptan Uğurcan Çakır, uçakta 'şampiyonluk' anonsu yaptı. Çakır anonsta, "Şampiyon takımın şampiyon futbolcuları ve teknik heyeti, kaptanınız konuşuyor. Ben Uğurcan Çakır. Trabzon için uçuş süremiz 2 saat, uçuş irtifamız 61 bin fit. Sevgili yolcular, bu gece zirveye uçuyoruz, şampiyonluğa uçuyoruz. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum" ifadesini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Şampiyonluk anonsu
Kaptan Uğurcan Çakır, uçakta 'şampiyonluk' anonsu yaptı. Çakır anonsta, "Şampiyon takımın şampiyon futbolcuları ve teknik heyeti, kaptanınız konuşuyor. Ben Uğurcan Çakır. Trabzon için uçuş süremiz 2 saat, uçuş irtifamız 61 bin fit. Sevgili yolcular, bu gece zirveye uçuyoruz, şampiyonluğa uçuyoruz. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum" ifadesini kullandı.
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