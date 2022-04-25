Dürümcü Yusuf!

79'uncu dakikada oyuna girmek için hazırlanan Yusuf Erdoğan'a Adana Demirsporlu bir taraftarın dürüm fırlatması gecenin unutulmazları arasına girdi. Yusuf, o anın fotoğrafını sosyal medya hesabında 'Soğumuş bu' notuyla paylaşarak taraftarları güldürdü.
79'uncu dakikada oyuna girmek için hazırlanan Yusuf Erdoğan'a Adana Demirsporlu bir taraftarın dürüm fırlatması gecenin unutulmazları arasına girdi. Yusuf, o anın fotoğrafını sosyal medya hesabında 'Soğumuş bu' notuyla paylaşarak taraftarları güldürdü.