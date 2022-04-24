Uğurcan’dan nefis kurtarış

Kaptan Uğurcan Çakır, Adana Demirspor karşısında yine iyi bir maç çıkardı. İlk yarıda Yunus Akgün'ün sol ayağının dışıyla çektiği şutta köşeye giden topu son anda uzanarak çelen Çakır'ın Matias Vargas'ın frikikten doksana giden golünde yapacak fazla bir şeyi yoktu.
Kaptan Uğurcan Çakır, Adana Demirspor karşısında yine iyi bir maç çıkardı. İlk yarıda Yunus Akgün'ün sol ayağının dışıyla çektiği şutta köşeye giden topu son anda uzanarak çelen Çakır'ın Matias Vargas'ın frikikten doksana giden golünde yapacak fazla bir şeyi yoktu. Karagümrük maçında da Biglia, Uğurcan'ı frikikten mağlup etmişti. Tecrübeli eldiven bu sezon ligde 12 karşılaşmada kalesini kapattı.