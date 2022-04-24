TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Adana Demirspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Visca her zamanki gibi o anların dokunuşlarının oyuncusu olduğunu bir kez daha gösterdi. Cornelius'un sırtı dönük santrfor olarak bağlantıya geldi, attığı golde kule gibi yükseldi. Doğru zamanlama ve kaliteli bitiriciliğiyle aynı zamanda ikili oyunda Djaniny'ye yaptığı asistle 1. sınıf santrfor olduğunu ispatladı.

Djaniny, Avcı'nın elindeki oyun krizlerindeki en önemli kozlarından biri olduğunu gösterdi. Nwakaeme ve diğer ciddi eksiklere Peres de sakatlanarak katıldı. Adana Demir'de Balotelli gibi bir önemli bir silah olmasa da takımın kalitesi ve taraftarın yarattığı yüksek enerjili atmosferden 3 puan çıkarmak hayatiydi.