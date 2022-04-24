TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da rekor şampiyonluk için son adım!

KOUASSI İLK KEZ 11'DE Trabzonspor'un devre arasında transfer ettiği ve ligde fazla forma şansı bulamayan Jean Evrard Kouassi, Nwakaeme'nin yokluğunda ilk 11'de yer aldı. Daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta 11'de sahaya çıkan Kouassi, Süper Lig'de ilk kez bir maçta 11'de maça başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ikinci yarısında ise Kouassi'yi oyundan alarak yerine Djaniny'yi sahaya sürdü.

YUSUF ERDOĞAN'DAN GÜLDÜREN 'ADANA DÜRÜM' PAYLAŞIMI Unutulmaz anların ve ilklerin yaşandığı Adana Demirspor karşılaşmasında 79'uncu dakikada oyuna girmek için hazırlanan Yusuf Erdoğan'a Adana Demirsporlu bir taraftarın dürüm fırlatması gecenin unutulmazları arasına girdi. Saha kenarındaki Yusuf Erdoğan kendisine fırlatılan dürümü eline alarak tepki gösterdi. Erdoğan, karşılaşma sonrası verdiği röportajda ise kendine atılan dürümü yediğini esprili bir şekilde açıkladı. Dürüm fırlatma olayına ilk önce tepki gösteren Yusuf, o anın fotoğrafını sosyal medya hesabında 'Soğumuş bu' notuyla paylaşarak taraftarları güldürdü.