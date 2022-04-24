TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da rekor şampiyonluk için son adım!

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3 golle mağlup eden Trabzonspor şampiyonluğun son virajına ulaştı. Ligin bitimine 4 hafta kala 76 puana ulaşan bordo mavililerin erken şampiyonluk rekoruna ulaşması için 1 puana ihtiyacı bulunuyor. Trabzonspor, Süper Lig'de başarılı geçirdiği 2021-22 sezonu bitmeden şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor. Ligin 34'üncü haftasında oynanan Adana Demirspor karşısında 3-1 galip gelen bordo mavililer sahada, taraftarlar ise kentte yaklaşan şampiyonluğun coşkusunu yaşadı. Adana Demirspor karşısında Peres, Cornelius ve Djaniny'nin golleriyle şampiyonluk provası yapan bordo mavili takım, soyunma odasında galibiyet pozu verdi.
1 PUANLA HEM ŞAMPİYONLUK, HEM DE REKOR
Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala 76 puan toplayan bordo mavililerin şampiyonluğu ilan etmesine 1 puan eksiği kaldı. Ligde erken şampiyonluk rekorunu tekrarlamak isteyen bordo mavililer, 35'inci haftada sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor karşısında beraberlik veya galibiyet alırsa Fenerbahçe'nin sahip olduğu rekoru egale ederek tarihe geçecek.
ABDÜLKADİR KARİYERİNDE İLKİ YAŞADI
Trabzonspor'un altyapıdan yetişen yeteneklerinden Abdülkadir Ömür, Adana Demirspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkarken kariyeri için unutulmaz bir gece yaşadı. Karşılaşmanın 2'nci dakikasında Visca'nın yerde kalmasıyla kazanılan penaltıyı kullanan Abdülkadir'in penaltı atışını kaleci Muric çıkardı. İlk kez penaltı atışı kullanan Abdülkadir, kariyeri için bir ilk olacak golü de kaçırmış oldu.