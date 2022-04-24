TRABZONSPOR HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Adana Demirspor-Trabzonspor maçı yorumu!

BÜLENT TİMURLENK - AVCI ÇÖZDÜ! Bütün sezon galibiyet hasreti en fazla iki maçla (iki kez) sınırlı olan Trabzonspor'un Adana gibi zorlu bir deplasmana gelirken 3 puanı bir arada görmediği maç sayısının dört olmasını elbette en kolay "şampiyonluk stresi" tarif ederdi.

O stres nefes nefese bir yarışta mı olur yoksa uzak ara lider olduğunuz puan tablosunda arkanıza bakmadığınızda mı? Avcı'nın takımının enerjisi düşmüştü, bu gerçeği sakatlıklar ve sürekli değişen kadro problemiyle bir araya getirdiğinizde dün 0-2'den maçın 2-2'ye ilk yarıda gelebileceğini de anlarsınız.