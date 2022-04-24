TRABZONSPOR HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Adana Demirspor-Trabzonspor maçı yorumu!

Montella'nın takımı ilk 10 dakikada kaybetti. Vargas-Yunus ikilisiyle çok zorladılar ama ilk yarıda Yunus'un nefis şutunu çıkartan Uğurcan, Bjarnasson'un şutuna engel olup direkt tabelaya ortak olmalarını engelledi.
Abdullah Avcı ikinci yarıda değişikliklerle geçiş oynayacak takımına doğru müdahalede bulunurken, Montella'nın, Balotelli'nin cezalı olduğu maçta eli dardaydı, Rize'deki hayalet Remy dün de ilk maçında penaltı kaçırdı.
Yaşar Kemal Uğurlu iyi hakem değil, böylesine zorlu bir maçta ona görev verilmesi sezon boyunca süren MHK kaosunun bir tezahürü… Trabzon'da bayramın ilk günü haftaya cumartesi…