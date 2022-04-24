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TRABZONSPOR HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Adana Demirspor-Trabzonspor maçı yorumu!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı ve şampiyonluğa çok yaklaştı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de maçı yorumlarken bordo-mavililerin yıldız oyuncusuna dikkat çekti ve "Son yılların en iyi devre arası transferi" ifadelerini kullandı. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 08:41
TRABZONSPOR HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Adana Demirspor-Trabzonspor maçı yorumu!

BÜLENT TİMURLENK - AVCI ÇÖZDÜ!

Bütün sezon galibiyet hasreti en fazla iki maçla (iki kez) sınırlı olan Trabzonspor'un Adana gibi zorlu bir deplasmana gelirken 3 puanı bir arada görmediği maç sayısının dört olmasını elbette en kolay "şampiyonluk stresi" tarif ederdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Adana Demirspor-Trabzonspor maçı yorumu!

O stres nefes nefese bir yarışta mı olur yoksa uzak ara lider olduğunuz puan tablosunda arkanıza bakmadığınızda mı? Avcı'nın takımının enerjisi düşmüştü, bu gerçeği sakatlıklar ve sürekli değişen kadro problemiyle bir araya getirdiğinizde dün 0-2'den maçın 2-2'ye ilk yarıda gelebileceğini de anlarsınız.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Adana Demirspor-Trabzonspor maçı yorumu!

Avcı'nın 3 yerlide stoper Dorukhan tercihi, Peres'in 30'daki sakatlığıyla kalan bir saatte Ahmetcan'ı stopere getirdi. Visca son yılların en iyi devre arası transferiydi. Tabelacı Visca dün penaltı ve ikinci golde asistiyle kalitesini sahaya koyarken, Abdülkadir ve Kouassi hayal kırıklığı içinde ikinci yarı sahaya gelemediler…

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Adana Demirspor-Trabzonspor maçı yorumu!

Montella'nın takımı ilk 10 dakikada kaybetti. Vargas-Yunus ikilisiyle çok zorladılar ama ilk yarıda Yunus'un nefis şutunu çıkartan Uğurcan, Bjarnasson'un şutuna engel olup direkt tabelaya ortak olmalarını engelledi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Adana Demirspor-Trabzonspor maçı yorumu!

Abdullah Avcı ikinci yarıda değişikliklerle geçiş oynayacak takımına doğru müdahalede bulunurken, Montella'nın, Balotelli'nin cezalı olduğu maçta eli dardaydı, Rize'deki hayalet Remy dün de ilk maçında penaltı kaçırdı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Adana Demirspor-Trabzonspor maçı yorumu!

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