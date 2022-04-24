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Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçı bilet fiyatları belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maç bilet fiyatları belli oldu. Bordo-mavili ekibin puan kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği müsabakada bilet fiyatları sezonun en pahalı fiyatından satışa sunuldu. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 16:33 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 17:08
Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçı bilet fiyatları belli oldu!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin biletlerini yarın satışa çıkarıyor. Erken şampiyonluk maçının en düşük bilet fiyatı 500 TL iken, en yüksek bilet fiyatı 5 bin TL'ye taraftara sunulacak.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ilan etmek için 1 puanı kalan Trabzonspor, 35'inci hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor'u evinde ağırlayacak. Trabzonspor Kulübü, erken şampiyonluk maçı olacak mücadelenin biletlerinin yarın 13.00'te satışa çıkarılacağını duyurdu.

30 Nisan Cumartesi günü Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak müsabakanın en düşük bilet fiyatı 500 TL olarak belirlenirken, en yüksek rakam ise 5 bin TL'yi buluyor. Trabzonspor'un olası şampiyonluk kutlamalarının yaşanacağı karşılaşmanın biletlerinin rağbet görmesi bekleniyor.

30 Nisan Cumartesi günü Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

VIP Platinum: 5.000 TL

VIP Gold: 4.000 TL

VIP Silver: 3.000 TL

Batı: 2.000 TL

Doğu: 1.250 TL

Fırtına: 750 TL

Kale Arkası: 500 TL

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