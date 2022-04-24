Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçı bilet fiyatları belli oldu!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin biletlerini yarın satışa çıkarıyor. Erken şampiyonluk maçının en düşük bilet fiyatı 500 TL iken, en yüksek bilet fiyatı 5 bin TL'ye taraftara sunulacak.



Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ilan etmek için 1 puanı kalan Trabzonspor, 35'inci hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor'u evinde ağırlayacak. Trabzonspor Kulübü, erken şampiyonluk maçı olacak mücadelenin biletlerinin yarın 13.00'te satışa çıkarılacağını duyurdu.



30 Nisan Cumartesi günü Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak müsabakanın en düşük bilet fiyatı 500 TL olarak belirlenirken, en yüksek rakam ise 5 bin TL'yi buluyor. Trabzonspor'un olası şampiyonluk kutlamalarının yaşanacağı karşılaşmanın biletlerinin rağbet görmesi bekleniyor.



30 Nisan Cumartesi günü Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:



VIP Platinum: 5.000 TL



VIP Gold: 4.000 TL



VIP Silver: 3.000 TL



Batı: 2.000 TL



Doğu: 1.250 TL



Fırtına: 750 TL



Kale Arkası: 500 TL