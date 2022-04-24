Haberler Trabzonspor Süper Viking!

Süper Viking!

Danimarkalı yıldız, Trabzonspor’un zorlu Adana Demir deplasmanına damga vurdu. Edin Visca'nın kestiği topa adeta bir kule gibi yükselerek ağları sarsmayı başardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 06:50
Süper Viking!

Karadeniz ekibinin deplasmanda Adana Demirspor'u devirdiği mücadelede Andreas Cornelius yine sahne aldı. Danimarkalı forvet bir kez daha teknik direktör Abdullah Avcı'nın kendisi için biçtiği rolü hatasız şekilde yerine getirirken mükemmel bir de gol kaydetti. Dakikalar 12'i gösterirken Edin Visca'nın korner bayrağı civarından kestiği topta Adana Demirspor savunmasından bir kafa fazla yükselen 29 yaşındaki hücum oyuncusu Muric'i avladı.

KRALLIKTA İDDİALI
Andreas Cornelius dün Adana Demirspor filelerini de sarsarak gol sayısını 14'e yükseltti. Tecrübeli hücum oyuncusu böylece gol krallığında üzerindeki isimlere bir adım daha yaklaştı. Trabzonspor gelecek hafta şampiyonluğunu ilan etmek isterken 29 yaşındaki forvet de kalan haftalarda gol krallığını kovalayacak. Başarılı futbolcu her röportajında gol krallığından önce Fırtına'nın şampiyonluğunun önemli olduğunu vurguluyor.

KUPADA DA YAZMIŞTI
Andreas Cornelius, hafta arası Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynanan mücadelede golünü atmıştı. Fırtına onun bu sayısıyla sarı-kırmızılıları 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı yakalamıştı.

SENEYE BİR BEBEK DAHA YAPABİLİRİZ
Bordo-mavili ekibin gol makinesi Andreas Cornelius 90 dakika sonrası çok mutluydu. Deneyimli oyuncuya "Bebek uğurlu geldi. Gollere devam ediyorsun" yorumu yapıldı. Tecrübeli forvet gülerek "Evet, bebek doğduktan sonra çok gol attım. Belki seneye bir bebek daha yapabiliriz" cevabını verdi.

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