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Şölene herkesi bekliyoruz

Avcı maç sonrası, “Bu galibiyet Trabzon sevdalılarına hayırlı olsun. Sandıklardan bayraklarını çıkarsınlar” diye konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 06:50
Şölene herkesi bekliyoruz
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Adana Demirspor karşısında çok kritik bir galibiyet aldıklarını ifade etti. Oyuncularını kutlayan başarılı çalıştırıcı, "Savunmayı da hücuma da iyi yapabilen bir takımız. Puan farkı daraldıkça bazen inişler çıkışlar oluyor. Oynadığımız takım çok iyi. Finaller zordur. Bir final kazandık. İyi bir takıma karşı kazandık" dedi. Taraftarları Antalyaspor maçına davet eden Avcı şöyle devam etti: Bütün dünyadaki Trabzon sevdalılarına hayırlı olsun bugünkü galibiyetimiz armağan olsun. Eski yeni ne varsa sandıklardan bayraklarını çıkarsınlar. Hafta sonu büyük bir şölene hazırlanıyoruz. Bu şölene herkesi bekliyoruz. Hedefe gitmek Trabzon'un genetiğinde var. Harika bir sene... Taraftarlarımız bunun keyfini çıkarsınlar." Avcı, "Daha kazanacağımız maçlar, alacağımız kupa ve kupalar var" diye de ekledi.
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