Haberler Trabzonspor Önce bitirdi sonra başlattı

Önce bitirdi sonra başlattı

Karşılaşmada ilk yarının uzatma bölümünde ilginç bir olay yaşandı. Orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu önce 6 dakika uzatma işaret etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 06:50
Önce bitirdi sonra başlattı

Karşılaşmada ilk yarının uzatma bölümünde ilginç bir olay yaşandı. Orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu önce 6 dakika uzatma işaret etti. Ancak Uğurlu, 6 dakika gösterilmesine rağmen uzatmanın 4. dakikasında yarıyı bitiren düdüğü çaldı. İki ekibin futbolcuları soyunma odalarına yönelmişken, Uğurlu hatasının farkına vardı ve oyuncuları yeniden sahaya çağırdı. Herkesin dönmesi ile kalan 2 dakikalık uzatma bölümü oynandı.

TRİBÜNLER DOLDU

Adana Demirspor taraftarları, maça büyük ilgi gösterdi. Yeni Adana Stadı'nın 33 bin kişilik tribünlerinin büyük bölümü doldu. Bordo-mavili taraftarlar da maçtan önce takımın kamp yaptığı otelin önüne gelerek takımı uğurladı.

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