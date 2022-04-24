Önce bitirdi sonra başlattı

Karşılaşmada ilk yarının uzatma bölümünde ilginç bir olay yaşandı. Orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu önce 6 dakika uzatma işaret etti. Ancak Uğurlu, 6 dakika gösterilmesine rağmen uzatmanın 4. dakikasında yarıyı bitiren düdüğü çaldı. İki ekibin futbolcuları soyunma odalarına yönelmişken, Uğurlu hatasının farkına vardı ve oyuncuları yeniden sahaya çağırdı. Herkesin dönmesi ile kalan 2 dakikalık uzatma bölümü oynandı.

TRİBÜNLER DOLDU

Adana Demirspor taraftarları, maça büyük ilgi gösterdi. Yeni Adana Stadı'nın 33 bin kişilik tribünlerinin büyük bölümü doldu. Bordo-mavili taraftarlar da maçtan önce takımın kamp yaptığı otelin önüne gelerek takımı uğurladı.