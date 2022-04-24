Golünü attı çıktı

Trabzonspor'un sezon başında Roma'dan bedelsiz kadrosuna kattığı Bruno Peres, bordo-mavili formayla ilk golünü çok kritik bir maçta kaydetti. 4. dakikada Abdülkadir Ömür'ün penaltı atışı, ihlal olduğu gerekçesiyle atış tekrar ettirildi. 32 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, 7. dakikada tekrarlanan penaltı atışında topun başına geçti ve topu filelere göndererek siftah yaptı. Gol perdesini açan Peres, kariyerinin ilk penaltı golü- nü Adana Demir ağlarına yolladı. Tecrübeli futbolcu bu sezon Fırtına'da 27'si Süper Lig maçı olmak üzere 35. resmi maçına çıktı.

DEĞNEKLE KULÜBEDE

Bruno Peres aşil tendonundan sakatlanarak sedyeyle dışarı çıkarıldı. 30. dakikada yerini Ahmetcan'a bırakan tecrübeli futbolcu, bacağına özel bir kaplama yapılmasının ardından kulübeye oturdu. Durumu bugün netleşecek.