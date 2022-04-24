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Djaniny 61’de attı

Trabzonspor'un bu sezonki flaş isimlerinden Djaniny Semedo maça yedek kulübesinde başladı. Tecrübeli hücum oyuncusu ikinci devre Evrard Kouassi'nin yerine sahaya dahil oldu. 61. dakikada da Andreas Cornelius'un nefis pasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 06:50
Djaniny 61’de attı

Trabzonspor'un bu sezonki flaş isimlerinden Djaniny Semedo maça yedek kulübesinde başladı. Tecrübeli hücum oyuncusu ikinci devre Evrard Kouassi'nin yerine sahaya dahil oldu. 61. dakikada da Andreas Cornelius'un nefis pasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Djaniny bu sezon 9. defa ağları sarstı.

KAVUŞMAMIZA ÇOK AZ KALDI
Bordo-mavili ekibin 3. golünü kaydeden Djaniny Semedo mücadele sonrası keyifliydi. 31 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu: Artık kimin gol attı hiç önemli değil. Uzun bir lig maratonu oynadık ve sona çok yaklaştık. O kupaya kavuşmamıza çok az kaldı. Hepimiz çok heyecanlıyız. Şimdi birlikte iyi oynamamız gereken bir Antalyaspor maçımız var.

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