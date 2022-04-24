Haberler Trabzonspor Avcı’dan sürpriz 11

Avcı’dan sürpriz 11

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, kadroda önemli değişikliklere imza attı. Stoperde Ahmetcan Kaplan'ı keserek Dorukhan'ı bu mevkiye çeken bordomavili hoca, orta sahada da Siopis ile Marek Hamsik ikilisine görev verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 06:50
Avcı’dan sürpriz 11

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, kadroda önemli değişikliklere imza attı. Stoperde Ahmetcan Kaplan'ı keserek Dorukhan'ı bu mevkiye çeken bordomavili hoca, orta sahada da Siopis ile Marek Hamsik ikilisine görev verdi. Sol kanatta ise Nwakaeme'nin yokluğunda Jean Kouassi yer aldı. Forvette ise beklenildiği gibi Cornelius oynadı.

ADANA'DA 4 RÖTUŞ

Adana Demirspor'un onbirinde deplasmanda 4-0 kaybettiği Kasımpaşa karşılaşmasına göre 4 değişiklik oldu. Balotelli cezası, Stambouli sakatlığı nedeniyle oynamazken, Tayyip Talha yedek soyundu. Belhanda ise 18'e alınmadı. Montella; Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Gökhan, Bjarnason, Akintola, Vargas, Yunus, Assombalonga 11'iyle maça başladı.

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