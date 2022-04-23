Zirvede tek başına

Trabzonspor, Süper Lig'de hemen tüm istatistiklerde zirvede yer alıyor. 73 puanla liderliğini sürdüren Fırtına en çok kazanan (21), en az mağlup olan (2) takım. Bordo-mavililer aynı zamanda kalesinde en az gol gören (28) ekip. Attığı 60 golle de en golcü iki takımdan birisi.
Trabzonspor, Süper Lig'de hemen tüm istatistiklerde zirvede yer alıyor. 73 puanla liderliğini sürdüren Fırtına en çok kazanan (21), en az mağlup olan (2) takım. Bordo-mavililer aynı zamanda kalesinde en az gol gören (28) ekip. Attığı 60 golle de en golcü iki takımdan birisi.