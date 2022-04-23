Trabzonspor Adana Demirspor karşısında penaltı kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Maçı kazanarak şampiyonluk yolunda kritik bir eşiği aşmak isteyen bordo-mavili ekipte Abdülkadir Ömür ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem pozisyonu vardan izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

Hakem kararı sonrasında topun başına Abdülkadir Ömür geçti. Ömür'ün vuruşunu kaleci kurtarsa da hakem bir kez daha VAR'a giderek poziyonda kural ihlali olduğu kararını verdi ve penaltı tekrar edildi.

Bu kez topun başına geçen Bruno Peres penaltı atışını gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İşte pozisyon...

Görüntüler Bein Sports'dan alınmıştır.