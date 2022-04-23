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Taraftardan sevgi gösterisi

Bordo-mavili taraftarlar, Trabzon'dan takımı sevgi gösterileri ile uğurladı. Havalimanına giderek kafileyi bekleyen 12. Adam, oyuncular ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya sevgi gösterisinde bulundu. Bordo-mavililer, Adana'da da aynı şekilde karşılandı. Takım otobüsle konaklayacağı otele gitti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Taraftardan sevgi gösterisi

Bordo-mavili taraftarlar, Trabzon'dan takımı sevgi gösterileri ile uğurladı. Havalimanına giderek kafileyi bekleyen 12. Adam, oyuncular ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya sevgi gösterisinde bulundu. Bordo-mavililer, Adana'da da aynı şekilde karşılandı. Takım otobüsle konaklayacağı otele gitti.

DJANINY KADRODA

Yukatel Kayserispor ile oynanan kupa maçının kadrosunda yer almayan Djaniny Semedo da Adana kafilesine dahil edildi. Yeşil Burun Adalı oyuncu görev verilmesi halinde bu akşam formasını giyecek. 31 yaşındaki yıldız, 3'ü son 7 haftada olmak üzere bu sezon Süper Lig'de 8 gol kaydetti. 3 de asist gerçekleştirdi.

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