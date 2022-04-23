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TRABZONSPOR HABERLERİ: Şampiyonluk için son dönemeç! İşte Abdullah Avcı'nın Adana Demirspor maçı 11'i

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer 1 puan dahi alması halinde haftaya şampiyonluk için sahaya çıkacak. İşte zorlu karşılaşmada her iki takımın da sahaya çıkması beklenen 11'ler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Şampiyonluk için son dönemeç! İşte Abdullah Avcı'nın Adana Demirspor maçı 11'i

Süper Lig'de açık ara liderliğini sürdüren ve şampiyonluk için geri sayan Trabzonspor bu akşam deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Ligde 4 haftadır kazanamayan ve mutlu sonu erteleyen bordo-mavililer sahadan puanla ayrılması halinde haftaya Fraport TAV Antalyaspor karşısında şampiyonluk için sahaya çıkacak. Hafta içinde kupada aldığı Kayserispor galibiyetiyle moral bulan Karadeniz ekibinde, Nwakaeme ile Hüseyin Türkmen sakat. İkilinin yanı sıra Yunus Mallı da kadroya alınmadı.

A. DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

A. DEMİRSPOR: MURİC, SVENSSON, SAMET, TAYYİP, RASSOUL, GÖKHAN, STAMBOULİ, YUNUS, BELHANDA , VARGAS, ASSOMBALONGA

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PERES, AHMETCAN, HUGO, DENSWIL, DORUKHAN, HAMSIK, A.ÖMÜR, VISCA, KOUASSSI, CORNELIUS

MAREK HAMSİK&DORUKHAN 11'E

Teknik direktör Abdullah Avcı kadroda hem zorunlu hem de taktik bazı değişiklikler yapacak. Sol kanatta Nijeryalı yıldız Nwakaeme'nin yokluğunda Jean Kouassi'yi onbirde başlatması beklenen tecrübeli teknik adamın, kupa maçından farklı olarak orta sahada da Bakasetas'ın yerine Dorukhan'a, Siopis'in yerine ise Marek Hamsik'e formayı vermesi bekleniyor. Savunmada da Vitor Hugo'ya Ahmetcan Kaplan'ın eşlik etme olasılığı yüksek. Beklerde Peres ile Denswil yer alacak. Hücum hattını ise Abdülkadir Ömür, Visca ve Cornelius oluşturacak.

FIRTINA 18-4 ÖNDE

İki takım ligde 32. kez karşılaşacak. 1974'te başlayan rekabette Trabzonspor 18 kez kazanırken, 4 maçta Adana Demirspor güldü. 9 mücadele berabere sonuçlandı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı Fırtına 2-0 kazanmıştı.

33 YILDIR YENİLMİYOR

Trabzonspor rakibine Adana'da en son 1989 yılında mağlup oldu. Deplasmanda rakibiyle bugüne kadar 15 kez karşılaşan bordo-mavililer, 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 5 müsabaka berabere bitti.

DENSWİL SINIRDA

Fırtına'da Stefano Denswil kart sınırında bulunuyor. Üç sarı kartı olan 28 yaşındaki savunma oyuncusu bu akşam da kart görürse haftaya Şenol Güneş Stadı'ndaki Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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