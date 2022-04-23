Paslar Viking'e

Teknik direktör Abdullah Avcı, son haftalarda üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası ekibiyle görüşerek bazı önlemler almıştı. Kayseri ile oynanan kupa maçında dikkat çeken oyun planındaki değişimin, Adana Demirspor karşısında sürmesi bekleniyor... Güçlü rakiplerine karşı özellikle kanatları daha etkin kullanma düşüncesinde olan Avcı, ceza sahası içinde Cornelius'un daha çok topla buluşturulmasını istedi. Orta sahada yer alan Dorukhan, Ömür ve Hamsik de çok koşup, topa hakim olarak oyun üstünlüğünü ele alacak. Ataklarda ceza sahasına yakın konumlanarak, gol kovalayacak.