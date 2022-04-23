Haberler Trabzonspor Paslar Viking'e

Paslar Viking'e

Abdullah Avcı, oyunculardan kanatları daha etkin kullanıp ceza sahasında Cornelius’u topla buluşturmalarını istedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Paslar Viking'e
Teknik direktör Abdullah Avcı, son haftalarda üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası ekibiyle görüşerek bazı önlemler almıştı. Kayseri ile oynanan kupa maçında dikkat çeken oyun planındaki değişimin, Adana Demirspor karşısında sürmesi bekleniyor... Güçlü rakiplerine karşı özellikle kanatları daha etkin kullanma düşüncesinde olan Avcı, ceza sahası içinde Cornelius'un daha çok topla buluşturulmasını istedi. Orta sahada yer alan Dorukhan, Ömür ve Hamsik de çok koşup, topa hakim olarak oyun üstünlüğünü ele alacak. Ataklarda ceza sahasına yakın konumlanarak, gol kovalayacak.
DİĞER
Estetikte annesini solladı! Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi'nin son hali ağızları açık bıraktı! Sosyal medya yıkıldı
Aşkları sürekli hüsranla biten Bestemsu Özdemir'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı!
Sörloth'a hocasından Beşiktaş çağrısı!
Şampiyonluk için son dönemeç
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nwakaeme'nin menajeri Fotomaç'a konuştu! "Transfer..."
Şampiyonluk için son dönemeç
23 NİSAN MESAJLARI VE SÖZLERİ | Resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri, Atatürk'ün çocuklarla ilgili sözleri...
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
23 NİSAN MESAJLARI 2022!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Larin'in menajerinden flaş transfer açıklaması! Larin'in menajerinden flaş transfer açıklaması! 01:17
Toroğlu F.Bahçe'nin ilk penaltısını değerlendirdi! Toroğlu F.Bahçe'nin ilk penaltısını değerlendirdi! 01:17
Toroğlu'dan Baiano'ya flaş sözler! "Takımını böyle satarsın" Toroğlu'dan Baiano'ya flaş sözler! "Takımını böyle satarsın" 01:16
İrfan Can'ın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı İrfan Can'ın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı 01:16
F.Bahçe'de Crespo depremi! Resmi açıklama geldi F.Bahçe'de Crespo depremi! Resmi açıklama geldi 01:16
F.Bahçe'ye Şilili golcü! F.Bahçe'ye Şilili golcü! 01:15
Daha Eski
Kartal Rize maçının ardından konuştu! Kartal Rize maçının ardından konuştu! 01:15
Serdar Dursun'dan hat-trick yorumu! "Şans yanımızdaydı" Serdar Dursun'dan hat-trick yorumu! "Şans yanımızdaydı" 01:15
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:15
F.Bahçe'den gol yağmuru! F.Bahçe'den gol yağmuru! 01:15
F.Bahçe'nin yıldızı Gaziantep maçında yok! F.Bahçe'nin yıldızı Gaziantep maçında yok! 01:15
Fenerbahçe uzatmalarda penaltı kazandı! Fenerbahçe uzatmalarda penaltı kazandı! 01:14