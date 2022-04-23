TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme’nin menajeri transfer iddialarını yalanladı

YÖNETİM: UFAK PÜRÜZLER VAR, ÇÖZÜLECEK

"Yönetimle temastayız. Bazı konularda görüşmelerimiz devam ediyor. Kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı amaçlıyoruz..." Bordo-mavili yönetim de Nwakaeme ile devam eden pazarlıklarda bazı ufak pürüzlerin olduğunu ancak iki tarafın da sürekli iletişim halinde kalarak bunları çözüme kavuşturma düşüncesi taşıdığını vurguladı...