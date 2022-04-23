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TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme’nin menajeri transfer iddialarını yalanladı

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor'da Nwakaeme'nin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Sezon sonu bordo-mavili takım ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcunun menajeri çıkan transfer iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (Fotomaç / ÖZEL HABER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme’nin menajeri transfer iddialarını yalanladı

Nijeryalı yıldızın menajeri Deniz Türker, "F.Bahçe ile bırakın anlaşmayı, görüşmedik bile" dedi. Trabzonspor ile görüşmelerin kısa sürede sonuçlanacağını söyledi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme’nin menajeri transfer iddialarını yalanladı

Trabzonspor'da henüz sözleşme uzatmayan Anthony Nwakaeme'nin imzasının gecikmesi adının farklı kulüpler ile anılmasına neden olmuştu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme’nin menajeri transfer iddialarını yalanladı

Özellikle son dönemde artan F.Bahçe iddialarıyla ilgili olarak oyuncunun menajeri Deniz Türker, Fotomaç Gazetesi'ne konuştu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme’nin menajeri transfer iddialarını yalanladı

Türker söz konusu haberleri yalanlayarak, "F.Bahçe ile bırakın anlaşmayı görüştüğümüz iddiası dahi doğru değil" dedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme’nin menajeri transfer iddialarını yalanladı

Nwakaeme'nin kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istediğini belirten Türker, görüşmelerin devam ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme’nin menajeri transfer iddialarını yalanladı

YÖNETİM: UFAK PÜRÜZLER VAR, ÇÖZÜLECEK

"Yönetimle temastayız. Bazı konularda görüşmelerimiz devam ediyor. Kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı amaçlıyoruz..." Bordo-mavili yönetim de Nwakaeme ile devam eden pazarlıklarda bazı ufak pürüzlerin olduğunu ancak iki tarafın da sürekli iletişim halinde kalarak bunları çözüme kavuşturma düşüncesi taşıdığını vurguladı...

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